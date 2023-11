Sigue pelea por la reforma a la salud: Catherine Juvinao reta a Gustavo Petro y pide que debatan públicamente la controvertida iniciativa

En esta oportunidad, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, la emprendió contra el Gobierno porque avaló una proposición del Pacto Histórico que busca tumbar el concurso de méritos en la elección de los gerentes de los hospitales departamentales y el presidente Gustavo Petro no se quedó callado.

“¿No les da vergüenza, señores del gobierno? A mí sí me da vergüenza, pena con las personas a las que les prometieron el cambio”, dijo ella en medio del controvertido debate a la reforma que fue suspendido este martes por falta de quórum.

¡Me perdonan pero es que no puedo más con esto! El gobierno avala cuanta politiquería en la reforma a la salud mientras las promesas de cambio quedan en eso, promesas!! Eliminan los concursos de méritos dizque para ‘cumplir acuerdos’. ¡¡Cumplir acuerdos con quién!! 😡 ¡Falsos! pic.twitter.com/XzkehkwhtB

Juvinao, visiblemente molesta, no se quedó quieta y le respondió al Jefe de Estado: “Presidente Gustavo Petro, le propongo tengamos una conversación pública sobre los artículos más polémicos de la reforma. En vivo, a través de redes sociales, con participación de expertos y ciudadanía. ¿Se le mide?”.

Hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles, el jefe de Estado no ha respondido la propuesta de la congresista que respaldó su campaña presidencial en la segunda vuelta, pero quien ha venido marcando distancia con el Gobierno nacional.

En realidad, Juvinao no defiende a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Sin embargo, dejó claro este martes en medio del acalorado debate que antes de acabarlas, el Gobierno debe proponer una alternativa mejor que hasta el momento no se conoce.

La trapeada de Catherine Juvinao al Gobierno Petro: “No les da pena, a ustedes no les importa la gente”. A grito herido la tuvieron que escuchar en el Congreso

“Porque la gente ya no les importa, el servicio en el sistema de salud no les importa al Gobierno. Lo único que les importa es acabar con las benditas EPS. Ya dejen el sectarismo. Las EPS pueden tener problemas; si quieren, acábenlas, pero les toca proponer algo mejor a lo que hay hoy y eso es lo que ustedes no han podido hacer”, denunció Juvinao.