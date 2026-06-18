Paola Holguín renunció al Centro Democrático y a su curul en el Senado de la República. La líder política antioqueña se despidió de sus compañeros de partido a través de un mensaje que envió a través de las conversaciones de WhatsApp en las que mantenía comunicación con la bancada.

La decisión de Holguín de dejar la colectividad que la llevó al Congreso se da días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esto ocurre después de que ella anunciara su apoyo a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta y no a Paloma Valencia, la candidata del partido.

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Precisamente, las fisuras de Holguín con el Centro Democrático se hicieron evidentes en medio del proceso interno para elegir al candidato presidencial de la colectividad, diligencia que se realizó a partir de dos encuestas que se aplicaron a finales de 2025.

Del ramillete de aspirantes, María Fernanda Cabal también renunció al partido y su esposo, el líder de Fedegán, José Félix Lafaurie, también se retiró de la colectividad advirtiendo sobre supuestas irregularidades en medio del proceso de escogencia del candidato.

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“Gracias de todo corazón por tantos años, tantas luchas, tantos dolores, tantos sueños y tantas alegrías. Pido excusas por los errores que en mi humana condición haya cometido; mi único interés siempre fue servir bien a Colombia”, le dijo Holguín a sus excompañeros de partido.

Con su renuncia, del grupo de precandidatos presidenciales que tuvo el Centro Democrático solo quedan el senador Andrés Guerra y la excandidata Paloma Valencia, quien fue tercera en la primera vuelta del 31 de mayo.

El periodo de Valencia en el Congreso está por finalizar. Entretanto, Guerra se prepara para ocupar una curul en la Cámara, en representación de Antioquia.