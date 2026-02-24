SEMANA: Usted ha tenido una vida muy exitosa en lo que se ha propuesto. No tiene 30 años y ya le fue muy bien como actriz y en su carrera de abogada de la Universidad del Rosario. ¿Por qué lanzarse a la política?

Sofía Araújo (S. A.): Precisamente porque necesitamos que las voces jóvenes lleguen a la política. Necesitamos sacar adelante el país entre todos. Y creo que en la vida hay dos opciones: mirar para un lado, buscar cómo irse al extranjero o tomar acción y construir. Esa fue mi decisión.

SEMANA: ¿Por qué la Cámara por Bogotá y no la del Cesar, que es su tierra?

S. A.: Vivo hace 15 años en Bogotá. Elegí vivir en esta ciudad y la ciudad me acogió de manera extraordinaria. Bogotá es la ciudad de todos y yo me siento parte de ese combo. Además, siento que en Bogotá hay un espacio importante de política de opinión de verdad y esa es la política que yo estoy llevando a cabo: una política de opinión transparente en las calles, hablando con la gente, construyendo entre todos.

SEMANA: Su campaña tiene unas imágenes muy llamativas, enfocadas en sus ojos. ¿Qué significa eso?

S. A.: Que mis ojos están puestos en Bogotá. Los ojos son la puerta del alma y yo quiero que la gente sepa que me puede mirar a los ojos y encontrar total transparencia. Aquí no va a haber dobleces, cosas manchadas, corrupción.

SEMANA: Usted ha estado en esta campaña siempre muy presente, al lado de Álvaro Uribe. ¿De dónde viene su fervor por el Centro Democrático?

S. A.: Yo creo que el Centro Democrático me representa en lo absoluto. También hay que decir que yo estoy en el Centro Democrático desde que se fundó. Mi papá (Sergio Araújo) fue uno de los fundadores. Yo creo en los principios, en los valores que este partido representa. Creo en la libertad de empresa, en el trabajo honesto y digno, en el esfuerzo, en la propiedad privada, en las libertades, en la libertad religiosa en particular. Yo soy una mujer cristiana, para mí esto es fundamental.

SEMANA: ¿Cómo es su relación hoy con el expresidente Álvaro Uribe?

S. A.: El expresidente Uribe me conoce desde chiquita. Me ha visto crecer y, de cierta forma, también me ha formado. Cuando él me hace la invitación de venir a participar en la lista por Bogotá, yo le dije: “Para mí sería un honor, sobre todo ser guiada por usted y continuar su legado, que nos ha inspirado a tantos, especialmente a mí como joven”. El expresidente Uribe es una inspiración y estar a su lado también significa exigencia, porque uno tiene que estar a la altura. Le aprendo constantemente, pero me divierte muchísimo poder estar a su lado, acompañándolo, viendo su sencillez, su genuinidad, su autenticidad. Son cosas con las que me identifico y ha sido un honor hacer esta campaña a su lado.

Yo digo que él es mi fórmula. Cuando me preguntan cuál es tu fórmula al Senado, yo digo: el expresidente Uribe, porque realmente él fue quien me trajo acá. Yo siempre le decía a Dios que me permitiera llegar a la política cuando estuviera preparada y que todo lo dispusiera él. Así siento que pasó. Asumo las cosas con disciplina, responsabilidad y juicio. Me gusta ser estudiosa y trabajar mucho. Eso ha sido estar al lado de él.

SEMANA: El expresidente Uribe decidió en esta campaña hacer una apuesta diferente y, como él mismo ha dicho, permitir que personas muy jóvenes estén en las listas del Centro Democrático al Congreso. A usted la ha llamado “la generala de la dulzura”. ¿Qué siente cuando lo escucha hablar así?

S. A.: Me parece un honor, un privilegio. Estoy agradecida por su generosidad y creo que eso me impone una responsabilidad mayor: estar comprometida y asumir ese reto, demostrar que no solo con firmeza, sino también con alegría, dulzura y decencia. No necesariamente hay que gritar para ser escuchado. Yo trato de ser mi mejor versión todos los días y de ser una buena persona, pero también tengo carácter, firmeza y determinación para asumir retos y dar debates.

SEMANA: ¿Usted cree que esto le ha generado celos dentro del Centro Democrático?

S. A.: Yo espero que no. Yo creo que él es suficiente amoroso y bondadoso. Y que comparte con todos. A todos los respalda. En el Centro Democrático hay espacio para que todos brillemos. Aunque es una competencia, pues al final somos colegas y somos un mismo partido luchando por los mismos ideales.

SEMANA: Usted vivió un episodio de violencia bastante fuerte en esta campaña. ¿Cómo cambió eso su forma de ver la política?

S. A.: A mí me parecía que el solo hecho de ser mujer ya hacía que yo representara a la mujer, pero creo que solo entendí la dimensión de esto hasta que viví este hecho tan desafortunado. Y lamento que haya tenido que ser de esa forma, pero sin duda me abrió los ojos y me impuso una responsabilidad superior frente a las mujeres que vivimos esto todos los días.

Viví una amenaza de muerte y de violencia sexual. Me vi sometida a obscenidades. Todo lo que recibí fue mucho peor de lo que expuse en mis redes. Eso me hizo entender la dimensión de lo que viven muchas mujeres todos los días. Se convirtió en una bandera no solo de campaña, sino de vida: lograr mecanismos efectivos de protección y respuestas rápidas para las mujeres.

SEMANA: Ya que me habla de sus banderas, cuénteme sus propuestas de campaña.

S. A.: En emprendimiento tengo una línea que se llama ‘aprender para emprender’. Identifiqué muchas mujeres que sacaban adelante a sus familias y necesitaban vitrinas, es decir, ferias de emprendimiento. Logramos impulsarlas, pero luego entendí que un solo día de ventas no era suficiente. Como fui actriz e influencer, decidí capacitarlas en redes sociales para que vendieran de manera autónoma. De ahí nació la idea de llevar una cátedra de emprendimiento obligatoria a los colegios, para que los jóvenes salgan con herramientas para crear empresa. En seguridad, me interesa una política pública que integre inteligencia artificial con reconocimiento facial, análisis en tiempo real y alertas al pie de fuerza para capturas efectivas y prevención del delito. En movilidad, propongo interoperabilidad: que con una misma tarjeta se pueda usar TransMilenio, metro, tranvía y demás sistemas, logrando integración de datos y mejor experiencia. También quiero proteger la libertad religiosa, gracias a la cual yo tengo un lugar donde congregarme, un culto al que ir sin ser perseguida y que puedo profesar con libertad.

SEMANA: Usted es recordara por su papel en Diomedes Díaz y a partir de allí se le abrieron muchas puertas en la actuación. ¿Por qué la dejó?

S. A.: Porque yo lo quería ser en la vida era abogada. Cuando salí del colegio alguien me dijo que iban a hacer un casting. Yo me gradué en Valledupar, que hoy es muy grande, pero que en esa época era más chiquito y los rumores corrían rapidísimo. Yo lo presenté de pura ‘embelequera’, como decimos allá, y resulta que me gané el papel. Entonces, empieza toda una vida de actuación y obviamente la novela por el fenómeno que fue Diomedes, pues fue un éxito.

Yo fui el primer amor, entonces salí en los primeros capítulos, eso hizo que me permitieran saltar a otra producción, y hacer otra y otra. Cuando vine a ver, ya tenía toda una vida de actriz. Yo asumo las responsabilidades y los retos con mucha disciplina. Yo era muy estudiosa. Duré seis años en la actuación, pero como dije al inicio, yo lo que quería era ser abogada. Me gradué de la Universidad del Rosario del pregrado y de especialista en derecho administrativo de esa universidad. En la carrera vi una materia que se llama contratación estatal. Un día me llegó al mismo tiempo trabajar en una firma de abogados en eso o en una serie de Netflix, en un protagónico en Ritmo salvaje. Elegí la firma de abogados.

SEMANA: Usted es de una familia muy política. Como recordó, su papá es de los fundadores del Centro Democrático y su tía María Consuelo Araújo fue canciller y ha tenido puestos muy importantes, hoy presidenta de la Cámara de la Infraestructura. ¿Qué siente que lleva de los Araújo?

S. A.: Mi familia es un tesoro en mi vida. Nosotros somos supremamente unidos, somos como una tribu, todo lo hacemos juntos, todo lo decidimos juntos y nos apoyamos realmente. Y eso es muy lindo. Yo creo que es una familia ejemplar y multifacética. He aprendido de ellos que todo se puede en la vida, pero no porque uno lo saque del sombrero, sino porque los he visto trabajar. Conchi, mi tía, ha tenido cargos tan importantes, ministra dos veces, gerente de TransMilenio, secretaria de Integración Social, ha estado en Blu Radio, ahora va a empezar en acá en la Cámara Colombiana de Infraestructura. Es una mujer absolutamente admirable. Mi papá también es brillante, un ejemplo y una inspiración. Entonces, yo siento que llevo todo eso, es un legado muy importante y y es un legado que quiero seguir honrando.

SEMANA: Su papá hoy es una de las personas más cercanas a Abelardo de la Espriella y usted hace campaña con intensidad por Paloma Valencia. ¿Les ha generado eso alguna situación familiar?

S. A.: No. Nosotros defendemos la democracia y más democrático que eso, imposible. Mi papá renunció a la militancia del Centro Democrático hace varios años y hoy en día está apoyando a su gran amigo Abelardo de la Espriella. Eso es de público conocimiento. Yo, por mi lado, estoy en el Centro Democrático. No solo soy militante, sino candidata a la Cámara por Bogotá y estoy apoyando indudablemente a Paloma Valencia. Le hago campaña hasta decir ‘no más’ en las calles, en las redes, en lo privado, en lo público, en todas partes. Y nosotros nos respetamos, creo que lo importante además es que estamos del mismo lado, creemos las mismas cosas. Tanto Abelardo como Paloma representan ese tipo de cosas en las que nosotros creemos, entonces pues mi papá respeta lo que yo estoy haciendo en el Centro Democrático y nosotros respetamos también lo que él está haciendo.