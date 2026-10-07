Solicitan incluir formación constitucional y ciudadana en preescolar, básica y media

Protejamos la Constitución le envió un derecho de petición al Ministerio de Educación y al Departamento Nacional de Planeación para que se incluya en el plan de desarrollo una estrategia nacional de formación constitucional y ciudadana en los niveles educativos de preescolar, básica y media.

“Con el fin de dar cumplimiento al artículo 41 de la Carta Magna, esta iniciativa busca que de aquí en adelante el aprendizaje de las bases y principios constitucionales sean un mandato legal con lineamientos efectivos y verificables”, indicó la iniciativa ciudadana en un comunicado de prensa.

Corte Constitucional expide la sentencia sobre la reforma pensional: Congreso ya puede corregir artículos devueltos

El objetivo es que los niños, niñas y adolescentes entiendan qué significa vivir bajo una Constitución; cuáles son sus derechos y deberes; por qué existen límites al ejercicio del poder; para qué sirven la separación de poderes, los jueces y los mecanismos de participación ciudadana; y por qué las diferencias propias de una sociedad plural deben tramitarse dentro de las reglas democráticas.

Para Edna Bonilla, una de las fundadoras de Protejamos la Constitución, es fundamental que desde los colegios se explique cómo funciona el Estado: “La formación constitucional no puede depender de esfuerzos aislados o de la voluntad de cada institución educativa. Debe existir una estrategia nacional, con lineamientos claros, herramientas pedagógicas y mecanismos que permitan verificar que este aprendizaje realmente está llegando a nuestros estudiantes”.

Las cinco peticiones

Estas fueron las cinco peticiones que Protejamos la Constitución remitió al Ministerio de Educación y al Departamento Nacional de Planeación:

1. Que la estrategia nacional de formación constitucional y ciudadana se incorpore en las bases, programas y articulado del próximo plan nacional de desarrollo, teniendo en cuenta la propuesta que se le envió a los funcionarios.

2. Que se informe mediante qué instrumentos verifica actualmente el Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Política y del artículo 14 de la Ley 115 de 1994 en los establecimientos educativos.

La postura de Sergio Fajardo frente a Claudia López que el tiempo le terminó dando la razón

3. Que se informe cuántos establecimientos educativos reportan hoy el componente de estudio de la Constitución e instrucción cívica, en qué formato lo reportan y si existe un dato consolidado de orden nacional. En caso de que dicho dato no exista o no se recaude, se solicita que se manifieste expresamente.

4. Que se informe si el Ministerio ha remitido al Departamento Nacional de Planeación alguna propuesta relacionada con la formación constitucional y ciudadana para efectos del próximo plan nacional de desarrollo y, en caso afirmativo, cuál es su contenido.

5. Que se indique fecha y espacio para presentar personalmente la propuesta ante el equipo técnico del Ministerio.