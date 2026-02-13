Política

“Todo el empresariado debe pagar la quincena, el salario mínimo vital decretado se mantiene”: Gustavo Petro

El presidente se refirió, nuevamente, a la suspensión del salario mínimo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Cristina Castro

Cristina Castro

13 de febrero de 2026, 4:28 p. m.
Gustavo Petro sobre el salario minimo
Gustavo Petro sobre el salario minimo Foto: Presidencia / Adobe Stock

En un trino, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el salario mínimo. El primer mandatario rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que concretó el aumentó del 23.7%, pero aseguró que la acatará.

“Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El Ministerio tomará medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas, que se tramitarán de acuerdo con las normas. El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo con el magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia, que regirá hasta que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo”, afirmó el primer mandatario.

El presidente explicó que “el salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el consejo de estado tome decisión de fondo”.

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

Y agregó algunos detalles de lo que viene. “Pondremos unos recursos para que se aclare el auto porque el magistrado no pone en él, el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del artículo 53 de la Constitución Nacional, para determinar el salario así que el presidente respetará esa prevalencia”, agregó.

Política

Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Política

Nuevo escándalo para la ministra de Cultura: su mamá firmó seis contratos con el Gobierno por 600 millones de pesos

Política

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

Política

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Política

Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales: publicó varias fotos y un mensaje

Política

¿Por qué no hay voto electrónico en Colombia?

Política

Francia Márquez dijo que “como mujer trabajadora” lamenta la suspensión del decreto del salario mínimo: “No es un capricho”

Consumo inteligente

Suspensión del salario mínimo 2026: 12 preguntas y respuestas para cuidar su salario y su próximo pago

Política

Gustavo Petro lanzó mensaje que alertó a los empresarios tras golpe al salario mínimo: “Pacto social o enfrentamiento social”

Medellín

Gobernador de Antioquia frente a decisión de salario mínimo: “Si la riqueza se pudiera decretar, manejar la economía sería fácil”

El presidente habló de la Comisión de Concertación que se tendrá que poner en marcha para establecer dialogo y acuerdo, antes del decreto transitorio que debe, por orden del Consejo de Estado, expedirse.

Gustavo Petro lanzó mensaje que alertó a los empresarios tras golpe al salario mínimo: “Pacto social o enfrentamiento social”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “por instrucción del presidente Gustavo Petro, he convocado este lunes, 16 de febrero, a las 10 a. m., en el Ministerio de Trabajo, a la comisión de concertación de políticas salariales y laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”.

En otro trino, Petro aseguró que “parece que hay consenso político a favor, pero ahora unos dicen que apoyan, pero por debajo de la mesa presionan al consejo electoral para que la hunda, y se lleve el rechazo nacional de la gente que trabaja. Mientras ellos se tranquilizan con los votos. Es un Pacto por la vida el que lo propongo al empresariado de Colombia".

Más de Política

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.

Nuevo escándalo para la ministra de Cultura: su mamá firmó seis contratos con el Gobierno por 600 millones de pesos

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

La representante a la Cámara, Ángela Vergara, será investigada por la Corte Suprema de Justicia.

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales: publicó varias fotos y un mensaje

Gustavo Petro salario minimo

“Todo el empresariado debe pagar la quincena, el salario mínimo vital decretado se mantiene”: Gustavo Petro

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha insistido en que el voto electrónico no puede imponerse sin un amplio acuerdo político y social.

¿Por qué no hay voto electrónico en Colombia?

Vicepresidenta, Francia Márquez, revela obstáculos para ejercer su cargo y habla de discriminación institucional.

Francia Márquez dijo que “como mujer trabajadora” lamenta la suspensión del decreto del salario mínimo: “No es un capricho”

Foto de las 12 cartillas de Colombia 2030

Colombia 2030: las doce cartillas que plantean soluciones a los desafíos más complejos del país

La herramienta acerca a los electores a la información con el objetivo de disminuir la abstención.

¿Ya sabe dónde debe votar? Esta herramienta de la Registraduría le confirma el lugar

Noticias Destacadas