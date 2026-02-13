“Todo el empresariado debe pagar la quincena, el salario mínimo vital decretado se mantiene”: Gustavo Petro

En un trino, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el salario mínimo. El primer mandatario rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que concretó el aumentó del 23.7%, pero aseguró que la acatará.

“Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El Ministerio tomará medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas, que se tramitarán de acuerdo con las normas. El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo con el magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia, que regirá hasta que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo”, afirmó el primer mandatario.

El presidente explicó que “el salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el consejo de estado tome decisión de fondo”.

Y agregó algunos detalles de lo que viene. “Pondremos unos recursos para que se aclare el auto porque el magistrado no pone en él, el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del artículo 53 de la Constitución Nacional, para determinar el salario así que el presidente respetará esa prevalencia”, agregó.

El presidente habló de la Comisión de Concertación que se tendrá que poner en marcha para establecer dialogo y acuerdo, antes del decreto transitorio que debe, por orden del Consejo de Estado, expedirse.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “por instrucción del presidente Gustavo Petro, he convocado este lunes, 16 de febrero, a las 10 a. m., en el Ministerio de Trabajo, a la comisión de concertación de políticas salariales y laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”.

En otro trino, Petro aseguró que “parece que hay consenso político a favor, pero ahora unos dicen que apoyan, pero por debajo de la mesa presionan al consejo electoral para que la hunda, y se lleve el rechazo nacional de la gente que trabaja. Mientras ellos se tranquilizan con los votos. Es un Pacto por la vida el que lo propongo al empresariado de Colombia".