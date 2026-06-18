“Todos advertidos”: llueven críticas a Iván Cepeda porque no se comprometió en una entrevista a que no habrá Constituyente si gana la Presidencia

Apenas pasó a la segunda vuelta presidencial con 600.000 votos menos que su rival, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda no tuvo otra alternativa que guardar el proyecto de constituyente que se venía impulsando desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro. A figuras políticas del centro, entre ellas, Claudia López, les asustaba que un eventual gobierno de izquierda, en los siguientes cuatro años, tocara la Constitución.

Cepeda aceptó. Además, desde la Alianza Verde, le recomendaron al candidato dejar de hablar del tema.

La constituyente, para muchos, dejó de ser miedo. Para otros, una incertidumbre porque en campaña la iniciativa luce dormida, pero en un eventual gobierno de Cepeda, puede revivirse, como se lo dijo a SEMANA el periodista y escritor Mauricio Vargas.

“Tenemos el tema de la constituyente, que ahí está. No lo enterraron. Lo engavetaron. Como dije: guardar el revólver en el cajón no es lo mismo que desarmarse. Ellos lo que hicieron es que guardaron el revólver en el cajón y, apenas puedan volver a sacarlo, le pegan un tiro en la cabeza a la Constitución de 1991″, advirtió Vargas.

Iván Cepeda en el cierre de su campaña en Bogotá. Foto: Iván Cepeda.

Este miércoles, 17 de junio, Iván Cepeda concendió una entrevista Noticias RCN donde se refirió a la constituyente y no se comprometió a no implementarla durante sus eventuales cuatro años de gobierno.

“Al principio me dijo que en sus cuatro años de gobierno no habría constituyente”, le manifestó al candidato el director de RCN, José Manuel Acevedo.

“Es lo que puedo decirle. Qué más. Que nunca habrá una Constituyente en Colombia, eso no puedo decirlo”, expresó Cepeda en la entrevista.

“¿En sus cuatro años de gobierno, no?“, insistió Acevedo.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Instagram

“No sé”, remató Cepeda.

Su respuesta despertó el temor en varios sectores políticos, entre ellos, sus opositores.

La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo: “Cepeda igual que Petro, como dicen una cosa, dicen otra. Afirma que no hará constituyente, pero que no sabe si en los cuatro años de un eventual mandato sí la haga. Son farsantes y mitómanos estos zurdópatas”.

Igual opinó el senador electo por el Centro Democrático, Hernán Cadavid.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: @AlvaroUribeVel

“A cuatro días de la elección presidencial el candidato Iván Cepeda es incapaz de afirmar que no haría una Constituyente. El manual de Cepeda es mentir con cara de serio. ¡Claro que va por el desmonte de la Constitución! Todos advertidos", afirmó.

El expresidente Álvaro Uribe también reaccionó: “Cepeda sobre la Constituyente se parece a su protegido Santrich ‘quizás, quizás, quizás’”.

Andrés Forero, también senador electo por el uribismo, consideró una “confesión de parte” de Iván Cepeda su entrevista en Noticias RCN. “Revelo de pruebas. Iván Cepeda, a pesar de las supuestas condiciones de Claudia López para apoyarlo, sigue jugando con la constituyente”.

Por su parte, el exdirector del CTI, Julián Quintana, aseguró que Iván Cepeda se mantiene en la Constituyente. “Quiere acabar con los contrapesos para eternizar el comunismo en Colombia y que no vuelvan a existir elecciones libres. ¿Quieren evitarlo? Voten masivamente por Abelardo de la Espriella", pidió.

Iván Cepeda ha sido claro en que no le apuesta a una constituyente, pero Gustavo Petro, quien impulsa su campaña presidencial, estima lo contrario.