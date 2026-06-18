“Quizás, quizás”: Álvaro Uribe no suelta a Iván Cepeda; lo comparó con Jesús Santrich y dijo que su propuesta del acuerdo nacional es para “pescar votos”

A cuatro días de las elecciones, el expresidente Álvaro Uribe no suelta al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Este jueves, 18 de junio, el máximo líder político del Centro Democrático cuestionó la propuesta de unidad nacional que está haciendo Cepeda y con la que busca apartarse totalmente del proyecto de constituyente promovido por Gustavo Petro que generó miedo entre el progresismo al comienzo de la segunda vuelta presidencial.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: @AlvaroUribeVel

“Iván Cepeda sobre la Constituyente se parece a su protegido Jesús Santrich ‘quizás, quizás, quizás’”, escribió Uribe en su cuenta oficial de X.

Lo hizo al responder una entrevista que el candidato de izquierda concedió a Noticias RCN donde se refirió a la constituyente.

“Al principio me dijo que en sus cuatro años de gobierno no habría constituyente”, le manifestó al candidato el director de RCN, José Manuel Acevedo.

“Es lo que puedo decirle. Qué más. Que nunca habrá una Constituyente en Colombia, eso no puedo decirlo”, expresó Cepeda en la entrevista.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Instagram

“¿En sus cuatro años de gobierno, no?“, insistió Acevedo.

“No sé (...)”, remató Cepeda.

En otro mensaje de X, el expresidente Álvaro Uribe divulgó un video donde cuestionó a Cepeda y su propuesta de Constituyente y Acuerdo Nacional.

“Acuerdo nacional de Iván Cepeda para pescar votos en vísperas electorales. Quieren que Colombia mantenga el campeonato mundial de exportación de cocaína, profundizar la paz total, que los delincuentes manejen el país y que simplemente en algunas regiones, con la población sometida, simulen paz porque dominan, imponen, pero no asesinan”, dijo.

El expresidente Álvaro Uribe. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA-SEMANA

Y siguió: “Ese acuerdo nacional de Cepeda para que la salud quede totalmente destruida y estatizada, solamente una posibilidad: Cepeda, salud para gastarse los fondos de pensiones de los trabajadores, para tener a un Estado gigante, embajadas, consulados, gaste y gaste plata para quebrar al país como lo están quebrando, país sin carreteras, sin viviendas, Colombia con todas las dificultades en materia de infraestructura”.

Uribe volvió a hablar de la empresa privada asfixiada. “Proponen otra reforma tributaria, pero el país necesita bajar impuestos, reactivar la empresa privada, generar nuevos empleos de calidad, con la educación a medias, la universidad privada arruinada con impuestos”, manifestó.

Este miércoles, 17 de junio, Álvaro Uribe defendió a Abelardo de la Espriella y volvió a arremeter contra Iván Cepeda, el candidato respaldado por Gustavo Petro y con quien libra una guerra política intestina desde hace más de una década.

“Un candidato tiene total respeto por la Constitución; el otro la quiere cambiar porque la actual no ha permitido estatizar totalmente la salud, quedarse con los fondos de pensiones, ni ahogar a los privados generadores de empleo”, escribió Uribe en su cuenta oficial de X.

“Este (Iván Cepeda) acusa al otro de quedarse con 18 mil millones de la salud. El otro explica que su oficina tuvo abogados durante varios años en un proceso de liquidación de una EPS, el contrato fue por 3 mil millones y recibieron cerca de 1800″, expresó el mandatario.

El propio Iván Cepeda ha dicho que su competencia en las urnas es directamente contra Álvaro Uribe, así él no sea candidato presidencial.