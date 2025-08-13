Suscribirse

Política

Tomás Uribe habla de las elecciones del 2026 y propone extradición para los “herederos de las Farc”

El hijo del expresidente, junto a su hermano Jerónimo, conversaron sobre la inocencia de su padre y el futuro electoral en el país.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 2:53 p. m.
Tomás Uribe Moreno
Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

No pasó desapercibida para la opinión pública la conversación que sostuvieron los hijos del expresidente Álvaro Uribe con seguidores del Centro Democrático en la noche de este martes, 12 de agosto.

Jerónimo y Tomás Uribe defendieron la inocencia de su padre, destaparon sus cartas de cara a las elecciones del 2026 y anticiparon la estrategia que emprenderán en el marco del proceso judicial que enfrenta su padre.

Tomás empezó diciendo que los simpatizantes de Uribe fueron pioneros en su defensa a través de las redes sociales, pero que la oposición les sacó ventaja en el activismo judicial.

Contexto: “Petro y los herederos de las Farc son responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay”: Tomás Uribe

“Tenemos que evolucionar, a pasar de la simple comunicación, a hacer una denuncia que llegue a los estrados judiciales y autoridades internacionales, especialmente las últimas”, dijo el hijo del expresidente.

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. �� EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: “A ti Alejandro, te pedimos perdón. La sociedad no pudo proteger la vida de tu padre”

Para él, la condena que recibió Álvaro Uribe no solo sería un problema para la democracia colombiana, sino también una amenaza que podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Aliado del pacto de La Picota y el cartel de Los Soles están el Tren de Aragua y el cartel Jalisco Nueva Generación, que son las organizaciones denominadas como terroristas por los Estados Unidos”, relató Tomás.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe.
Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, en manifestación a favor de su padre en Estados Unidos. | Foto: Suministrada a Semana.

Sin mencionar nombres, el hijo del exmandatario destapó la estrategia que impulsarán más adelante: “Tenemos que pasar de la defensa a la ofensiva, que sean ellos los que den explicaciones y los investigados”.

Jerónimo Uribe reiteró lo mismo: “Si la denuncia en Colombia no tiene resultados, tenemos que denunciar en los Estados Unidos, y lograr que las autoridades americanas procedan en contra de los responsables de inundar de nuevo a los Estados Unidos de cocaína”.

Entre tantas cosas, Tomás también dio cuenta del problema de las drogas en Colombia y comentó que la única manera de superarlo es extraditando a los “determinadores políticos del narcotráfico”.

Contexto: “Petro y Maduro avanzan hacia la consolidación de un bloque narcosocialista binacional y multigeneracional”: Tomás Uribe

“Mientras que los herederos de las Farc sigan en Colombia inventándose leyes, inventándose amnistías para congraciarse con sus amigos que están en el negocio del narcotráfico, esto es una lucha perdida”, justificó Uribe.

Frente a las elecciones del 2026, contó que se debe ganar por mayorías: “Sacar de raíz al pacto de La Picota y al narco socialismo, montarlos en un avión y mandarlos veinte años a una prisión federal”.

Y agregó: “Contar con un gobierno, con un presidente, que tenga no solamente el carácter, sino el talento para hacer esos cambios de fondo: eliminar toda esa burocracia, cortando burocracia, como cortando maleza”.

También que arregle dos problemas de fondo: “Seguridad, que es la base de todo, y el sistema de salud. De ahí para arriba, cualquier cosa es ganancia. Para ganar las elecciones necesitamos a Uribe libre”.

Álvaro Uribe, Lina Moreno de Uribe, Tomas Uribe, Jeronimo Uribe
Álvaro Uribe, Lina Moreno de Uribe, Tomas Uribe y Jeronimo Uribe | Foto: SEMANA

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

2. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

3. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

4. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

5. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tomás UribeAlvaro UribeJerónimo Uribe

Noticias Destacadas

Álvaro Uribe, Miguel Uribe Turbay y Miguel Samper.

Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente

Redacción Semana
Tomás Uribe Moreno

Tomás Uribe habla de las elecciones del 2026 y propone extradición para los “herederos de las Farc”

Redacción Semana
Miguel Uribe Turbay; senador asesinado; sus despojos mortales; Jaime Garzón, periodista asesinado; sus despojos mortales

El adiós a Miguel Uribe Turbay coincide con la conmemoración del asesinato de Jaime Garzón

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.