Tormenta en el Gobierno Petro: el comunicado del presidente en el que pidió investigar a su hijo y a su hermano tiene antecedentes complicados; estos son

Este jueves 2 de marzo no fue un buen día para el presidente Gustavo Petro. A las 12:45 del mediodía, después de leer y releer un documento en blanco que le redactó su equipo de máximos colaboradores, publicó uno de los comunicados más contundentes y sensibles para el mandatario: le pidió a la Fiscalía investigar a su hermano Juan Fernando Petro y a su hijo Nicolás.

“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro y mi hijo Nicolás Petro, le pido al fiscal general adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, dijo. “Mi compromiso con Colombia es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”, concluyó.

¿Qué sabe Petro? ¿Por qué decidió pedirle a la justicia una investigación contra su hermano y su hijo? El presidente divulgó el comunicado de prensa a las 12:50 del mediodía del jueves 2 de marzo, justo el mismo día en que SEMANA publicó la entrevista con Day Vásquez, exesposa de Nicolás. Ella denunció que el hijo del jefe de Estado recibió más de 1.000 millones del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y del hijo del polémico Turco Hilsaca.

De Juan Fernando Petro no son nuevas las versiones que lo vinculan presuntamente con narcos que tienen interés de formar parte de la paz total a cambio de millonarias sumas de dinero.

El 7 de febrero de 2023, Juan Fernando acudió a la Fiscalía a rendir una declaración juramentada como parte de la investigación que abrió el ente acusador por presuntos ofrecimientos ilegales a narcotraficantes. En otras palabras, incluirlos en el proceso de paz del Gobierno a cambio de pagos que llegaban hasta el millón de dólares, como lo denunció SEMANA el 28 de enero de 2023. Ese día, Juan Fernando negó su relación con el tema y argumentó que su nombre fue usado indebidamente. A tal punto que aseguró que les cobraban a los narcos hasta 700 millones de pesos por una cita con él.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. - Foto: Instagram Nicolas Petro

Dudas sobre Juan Fernando Petro

Las dudas sobre Juan Fernando iniciaron en la campaña presidencial, cuando se conoció públicamente que visitó la cárcel La Picota junto con Danilo Rueda, hoy comisionado de Paz. Entonces se habló de “perdón social” y la reunión fue con varios criminales, algunos de ellos condenados por corrupción y masacres. Al mismo tiempo, el entonces candidato Gustavo Petro retiró a Piedad Córdoba de la campaña tras las denuncias en su contra por visitar a extraditables en las cárceles.

Se conoció que les ofrecían la no extradición si Petro ganaba la presidencia. Eso generó un escándalo en la campaña y puso al candidato a dar explicaciones.Además, Juan Fernando se atribuyó el nombramiento de Rueda. SEMANA reveló el comprometedor audio.

“Tu subdirector (de la UNP) no entiende que yo no soy comisionado de Paz, como Danilo Rueda. Él es comisionado de Paz del Gobierno nacional. Danilo Rueda, de hecho, yo lo puse ahí”, se escucha. Según Caracol Radio, el hermano del presidente se habría reunido en un restaurante de Medellín con 18 narcotraficantes y jefes de bandas delincuenciales de Antioquia. Todos habrían llegado al sitio con pelucas para no ser identificados. El establecimiento se cerró y se apagaron las cámaras de seguridad.

¿Qué papel desempeña Juan Fernando Petro si no está autorizado por el Gobierno para tender puentes con grupos armados ilegales?

Lo paradójico es que mientras el ruido contra el pariente del presidente subía de decibeles, el Gobierno pidió a la justicia levantar las órdenes de captura contra 16 narcos, cinco de ellos extraditables, en medio de la paz total, un tema que disparó las alarmas del fiscal general, Francisco Barbosa, quien las negó.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente. - Foto: Publicaciones Semana

Las últimas 20 órdenes de captura cuyo levantamiento fue solicitado están en veremos, mientras la Casa de Nariño responde si los disidentes de las Farc recibirán tratamiento político como el ELN o si cumplirán con lo pactado en el acuerdo de La Habana, donde quedó planteado que no tendrá derecho a otra oportunidad.

Entre las órdenes de captura que el Gobierno pretende levantar está la de Javier Alonso Velosa, conocido como John Mechas, jefe de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y señalado de atentar el 25 de junio de 2021 contra el helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque, en Cúcuta.

En cuanto a Nicolás Petro, no es la primera vez que su papá le pide a la Fiscalía que lo investigue. En 2014, cuando Petro era alcalde de Bogotá, solicitó una investigación ante versiones que señalaban de un presunto interés de su hijo en la contratación del Distrito.

En un comunicado, el hijo del presidente calificó como un “desacierto” que en esta ocasión la presidencia lo haya vinculado a un tema tan grave como los posibles sobornos de narcos para colarse en la paz total. En 2018, Nicolás Petro también quedó en el ojo del huracán al conocerse un audio en el cual se le escuchaba decir que pagaría una deuda de 120 millones de pesos al Grupo Posso cuando su papá ganara la presidencia.

Así se lo dijo al empresario Hugo Posso, representante legal de la firma. Ahora, el hijo del mandatario tendrá que responder por las graves acusaciones que hizo en su contra su exesposa Day Vásquez, quien lo señaló, en entrevista con SEMANA, de haber recibido por lo menos 600 millones de pesos del exnarcotraficante Santander Lopesierra y 400 millones de pesos de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del Turco Hilsaca.

Pero, además, Day aseguró que recibió otros recursos y una camioneta Tahoe de un megacontratista de Villavicencio a cambio de hacerle favores en la presidencia. SEMANA conoció que el presidente Petro les dio la orden a sus funcionarios de tomar distancia de su hijo.

Otro antecedente también había generado preocupación en Palacio. La primera semana de enero de este año, Andrea Petro, una de las hijas mayores del presidente, criticó públicamente a Nicolás luego de conocerse una fotografía del joven diputado del Atlántico con Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador condenado por parapolítica Musa Besaile. Las críticas de Andrea contra Nicolás desataron una tormenta en la familia presidencial.

Andrea Petro, hija de el presidente Gustavo Petro. - Foto: @danielmachadophoto

“Solo es tener un comportamiento adecuado y eso se llama respeto”, escribió Andrea en sus redes sociales. “Hay que tener claro que como familia presidencial tenemos la imagen de mi papá y la de un país. Tenemos que dar ejemplo”, le dijo Andrea a SEMANA.

En noviembre de 2022, cuando Day Vásquez llevaba semanas de romper su relación con Nicolás, la barranquillera le confesó a Andrea quién era realmente su hermano. Ella viajó desde París a Bogotá y le pidió una cita a su papá, el presidente.

SEMANA conoció que en la Casa de Nariño la hija del jefe de Estado no ahorró detalles y le contó sobre las denuncias de Day. El presidente quedó perplejo, le agradeció y le anunció que haría sus propias investigaciones.

Definitivamente, el presidente Petro no tuvo una buena semana. Se armó un bloque entre liberales, conservadores y congresistas de La U para exigir cambios en la reforma a la salud. Hubo crisis de gabinete y salieron tres ministros, entre ellos, Alejandro Gaviria, opositor del polémico proyecto de la ministra Carolina Corcho.

Por su parte, el Consejo de Estado le tumbó al presidente el decreto que le otorgaba facultades especiales para reducir el valor de las tarifas de energía. Por si fuera poco, en el Caquetá, criminales asesinaron a un policía y secuestraron a más de 70, dejando en evidencia que la inseguridad ha sufrido un grave retroceso durante el Gobierno Petro. Para cerrar, la Corte Constitucional advirtió que ese tribunal podrá tumbarle preventivamente cualquier ley que así lo amerite.