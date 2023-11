Tras ‘paliza’ electoral que recibió el Pacto Histórico, presidente Petro quiere reinventarse en un Frente Amplio por el Cambio

Este jueves 2 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente intentó disimular la ‘paliza’ mencionando una coalición, la cual el mismo terminó hace varios meses cuando no caminaba bien en el Congreso las polémicas reformas.

“En el relato periodístico de la derrota medios y oposición hacen un malabar estadístico. No cuentan las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino solo donde está el logo del Pacto. Como ese logo solo aparece en el 20% de los municipios, de ahí construyen su narrativa, ayudados por algunos sectareos”, trinó Petro en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Las fuerzas de primera vuelta presidencial victoriosa son: Colombia Humana, Polo UP, Mais, Verdes con Petro, liberales al pacto, ASI con Petro, Aico, Fuerza de la Paz, Independientes, Gente en movimiento, Soy porque Somos, ADA, Fuerza Ciudadana”.

Y recordó: “Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, no las perdimos, simplemente no las teníamos. Desde que goberné la ciudad de Bogotá, la ciudad no ha vuelto a ser gobernada por el progresismo”.