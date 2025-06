¿Qué hay detrás?

Como se recordará, Hacienda radicó el presupuesto en el Congreso y fue hundido, por lo que se ordenó mediante decreto y varias cifras quedaron por fuera de él, incluyendo las de ambas dependencias. Al parecer, el Ministerio de Comercio insistió en la asignación de recursos, pero no habría recibido el visto bueno de Hacienda; de esas gestiones, por ahora, no hay pruebas, según fuentes consultadas por SEMANA.

La queja de los altos funcionarios del Ministerio de Comercio a SEMANA, que siguen rastreando lo que ocurrió, es que Reyes no habría actuado correctamente: “A los funcionarios que conocían el problema los aislaron de las decisiones; no supieron aclarar qué estaba pasando; no hubo línea de acción; no entendían procesos y tampoco tomaron decisiones”, mencionaron varios de ellos con la petición de omitir sus identidades.