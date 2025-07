“Un disparate”: jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño ante fantasma del cierre de medios por polémico trino de Petro

“El Congreso está camino a la degradación por la prensa. No le abre la página al argumento sino al insulto y la sinrazón”, dijo.

Lo sucedido en el congreso de la república al final de la alocución presidencial sobre el balance, por parte de la oposición, fué responder con grosería y el llamado al golpe institucional Un ciudadano puede decir "fuera Petro", pero un congresista no, porque juró cumplir la…

“El problema central aquí ante una información cotidiana tóxica, es cómo debe ser la acción del gobierno ante la prensa. Para no hacer el debate, siempre traen el coco del cierre de medios”, subrayó Petro en otro de los apartes del trino.

“El Gobierno del cambio no cierra medios, no apaga emisoras. No hay que oír a los aduladores de turno, sino mirar la historia de @petrogustavo quien nunca ha perseguido a ningún medio ni a periodista alguno. Democracia siempre, censura nunca”, dijo el jefe de Prensa de la Casa de Nariño.