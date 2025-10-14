Juan Carlos Santamaría, un líder político del Centro Democrático, debía su carro, lo estaba pagando a cuotas y un grupo armado se lo incineró en la carretera que conduce de Arauca hacia Norte de Santander, territorio dominado históricamente por la guerrilla del ELN.

Ocurrió en la noche de este lunes, 13 de octubre, cuando Santamaría pretendía recoger firmas para avalar la aspiración a la presidencia de Abelardo de la Espriella, reconocido abogado que hoy no hace parte del Centro Democrático, pero quien seguramente conformará la consulta de derecha en marzo de 2026.

Uno de los carros de la recolección de firmas de Abelardo de la Espriella fue atacado en la vía de Norte de Santander a Arauca. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Tenía un Spark y decidí vestirlo con la publicidad de la campaña. Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos”, narró el joven político a SEMANA.

Santamaría se salvó de milagro. En otra época fue perseguido por los elenos porque fue candidato a la Alcaldía de Arauquita por el uribismo y vivió en una cuadra custodiada por la Policía y el Ejército, andaba con chalecos antibalas y escoltas y no era entrevistado por todos los medios de comunicación ante el temor por esa guerrilla.

En la vía entre Norte de Santander y Arauca fue incinerado el vehículo que hacía parte de la campaña de Abelardo de la Espriella. | Foto: Redes sociales

El joven político observó impávido cómo su vehículo, con las marcas de Abelardo de la Espriella, quedó reducido en llamas, mientras los responsables, vestidos de civil, se marcharon. No había Ejército ni Policía en la zona. Le advirtieron que era un ataque contra la campaña del penalista colombiano, pero no se identificaron.

Lo ocurrido enciende las alarmas a la derecha porque sucedió a menos de un mes de que Luis Naranjo, otro joven dirigente del Centro Democrático, fuera atacado a bala por diez guerrilleros del ELN vestidos de civil que abordaron sus camionetas y le dispararon sin piedad.

Atentan contra exconcejal del Centro Democrático en Saravena, Arauca; hay dos heridos. | Foto: Redes sociales

“Acababa de salir de la casa, en el barrio Confavi, entregando unos mercados, y no llevábamos cinco minutos, nos tendieron una emboscada. Empezaron los disparos; eran unos seis o más hombres armados, vestidos de civil con fusil, nos arrinconaron. Fue una tremenda plomacera de unos cuatro y cinco minutos, llovían balas por todos lados. Me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos, graves. Ahora estamos en el hospital”, narró a SEMANA el exconcejal Naranjo.

Se salvó de milagro y él no entiende por qué quedó vivo. El ELN lo ha buscado como aguja por Arauca y no han logrado su cometido.

Ante lo ocurrido, Naranjo —quien también impulsa la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella— se marchara de Saravena porque fuentes de inteligencia militar le informaron que ofrecen por su cabeza 20 millones de pesos a cualquier gatillero que le dispare.

El tema no es menor. Al fin y al cabo, el 7 de junio de 2025, el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, recibió varios impactos de arma de fuego que apagaron su vida dos meses después. En menos de un mes, la campaña presidencial de un político de derecha ha sido atacada dos veces en Arauca.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no se ha quedado callado frente a lo ocurrido. “Nuestra solidaridad con el doctor Abelardo de la Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, dijo.