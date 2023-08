Así fue el ‘oso’ del candidato Albert Corredor en pleno debate; le llueven críticas y burlas: “una de cada tres familias en Medellín se acuesta sin dormir”

Corredor fue consultado por la pobreza de la ciudad, y esto fue lo que respondió: “Medellín tiene hambre, hoy una de cada tres familias en nuestra ciudad se acuesta sin dormir ; en estos momentos hay una mamá, un abuelo, un papá que no tiene la garantía de darles comida a sus hijos”.

Como era de esperarse, las críticas a Corredor no se hicieron esperar en las redes sociales producto de este lapsus. Con frases como “que gran filósofo”, “senséi”, “expuso al mundo un grave problema de salud pública”, “lo dicho por Corredor está científicamente comprobado”, entre otras más, los internautas cuestionaron lo dicho por el candidato.

Federico Gutiérrez no se presentó a un debate de Telemedellín y explicó sus razones: tildó al canal de “plataforma de campaña”

“Telemedellín ha sido utilizado de manera reiterada como plataforma de campaña para uno de los candidatos a la Alcaldía y no existen garantías para mi participación en dicho escenario de diálogo. No podemos hablar de democracia cuando un canal público es usado para fines electorales. No podemos hablar de garantías cuando Telemedellín se convirtió en una extensión de las redes sociales de una administración que destruyó la confianza en nuestra ciudad”, se lee en el escrito.