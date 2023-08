Federico Gutiérrez no se presentó a un debate de Telemedellín y explicó sus razones: tildó al canal de “plataforma de campaña”

Sin embargo, a través de una carta enviada a Wilver Raíllo, director de Noticias Telemedellín, y Juan David Úsiga, gerente del canal, Federico Gutiérrez informó que no estará presente en el encuentro.

“Telemedellín ha sido utilizado de manera reiterada como plataforma de campaña para uno de los candidatos a la alcaldía y no existen garantías para mi participación en dicho escenario de diálogo. No podemos hablar de democracia cuando un canal público es usado para fines electorales. No podemos hablar de garantías cuando Telemedellín se convirtió en una extensión de las redes sociales de una administración que destruyó la confianza en nuestra ciudad”, se lee en el escrito.