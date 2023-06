Urgente: CNE llama a Laura Sarabia y Armando Benedetti a rendir testimonio en investigación sobre supuestas irregularidades en campaña Petro, tras los audios revelados por SEMANA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de emitir una decisión de fondo luego de las revelaciones hechas por SEMANA en las que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, habla de algunas presuntas irregularidades que se habrían presentado en la pasada campaña electoral del presidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico.

Uno de los hechos más importantes es que se llamará a que rindan testimonio a la exjefe de gabinete Laura Sarabia y al exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti “con el objetivo de que expongan sobre todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición del Pacto Histórico y las circunstancias que considere frente a la materia de objeto de investigación.

La diligencia sobre el exembajador será el próximo martes 13 de junio a las 9 a.m. en las instalaciones del CNE. En el caso de Laura Sarabia tendrá que rendir su testimonio ese mismo día a las 2 p.m. Igualmente, el CNE invitó a la Procuraduría para que, si lo estima, pueda estar en estas diligencias.

El Consejo Nacional Electoral / CNE investiga la campaña del Pacto Histórico. - Foto: Guillermo Torres /Semana

A través del auto, se ordena la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa del órgano electoral por las presuntas irregularidades de la financiación y los registros de ingresos y gastos de la pasada campaña del entonces candidato Gustavo Petro y la coalición del Pacto Histórico tanto para la primera como segunda vuelta.

Los hechos se sustentan en una queja que había sido presentada el pasado 2 de febrero de 2023 por presuntas irregularidades en la financiación. El 28 de febrero el CNE decidió ordenar la reapertura de la indagación preliminar y dispuso la práctica de pruebas.

Uno de los principales argumentos que tendrá en cuenta el tribunal electoral será la información revelada por SEMANA el pasado 4 y 5 junio. “El portal web publicó notas periodísticas que guardan relación con la materia objeto de indagación, en lo referente a presuntas irregularidades en la financiación y presentación del informe de ingresos y gastos de la campaña electoral presidencial de la Coalición Pacto Histórico”, asegura el magistrado ponente Benjamín Ortiz.

Alberto Benedetti deberá contar datos de la pasada campaña de Petro. - Foto: Revista Semana

El material periodístico servirá como acervo probatorio, respetando la libertad de prensa y la reserva de la fuente. Las notas que fueron requeridas son: “Nos vamos presos”: aquí están los explosivos audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia. Le advierte que puede contar toda la verdad sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro y Exclusivo: los chats en los que Laura Sarabia le contesta a Benedetti. “Si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”.

Por un lado, el primer artículo reveló los audios en los que Benedetti le advierte a Sarabia que podría contar toda la verdad sobre la financiación de la pasada campaña electoral.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, se escucha decir en uno de los archivos.

De otro lado, SEMANA reveló los chats en los que Sarabia le contestó a Benedetti. “Si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”, le dijo en una ocasión.

Laura Sarabia también deberá responder ante el CNE. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Sarabia le reclamaba el tono y que se metiera con su familia. “La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto. Y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar su ‘espacio público’ cuando quiera”, aseguró la exjefe de gabinete.

Todas estas pruebas, el material y las declaraciones de ambos serán evaluadas por los magistrados del CNE.