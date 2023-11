“Uribe no pierde la esperanza de hacer recapacitar a Petro”: el exsuperintendente Fabio Aristizábal confiesa que no espera mucho del café entre ambos políticos este miércoles

SEMANA: Como exsuperintentende de salud, ¿qué espera del café de Álvaro Uribe y Gustavo Petro para hablar de la reforma a la salud?

FABIO ARISTIZÁBAL: No espero mucho, creo que probablemente no va a ocurrir nada. Obviamente, entiendo la preocupación del expresidente Álvaro Uribe, porque es un hombre que le ha tocado 30 años hablar de la Ley 100, la conoce perfectamente y está preocupado porque van a acabar las funciones del aseguramiento de las EPS, pero él ya se lo planteó a Petro, ya Uribe estuvo conversando con Gustavo Petro, le informó las inconveniencias para el país que, eventualmente, tendría una desaparición de las EPS. Nos vamos a quedar en manos de quien no maneja bien el sistema. Entonces, yo no tengo un buen presentimiento con esa reunión.

SEMANA: ¿Por qué?

F.A.: Porque ellos ya tienen un discurso muy duro contra las EPS, graduaron de enemigos a las EPS. Según ellos, son culpables, prácticamente, de todo lo que ocurre en el sistema. No han podido entender que también hay IPS, usuarios con malos comportamientos, veedores, gobiernos en la misma condición y solo culpan a las EPS. Me parece que es una reunión con la que el Gobierno puede ganar tiempo, permitirle al presidente Uribe volver a expresar su angustia, pero yo, realmente, no le veo ambiente, disposición del Gobierno por cambiar ese discurso que tienen sobre las EPS.

SEMANA: Entonces, ¿por qué Gustavo Petro invitó a Uribe a tomar café?

F.A.: Yo pienso que Gustavo Petro va a tratar de convencer a Álvaro Uribe de las bondades de acabar con las EPS. Desde que arrancó al Gobierno han dicho mentiras. Primero decían que no eran aseguradoras, que se robaban la plata y demás. Me imagino que lo que está buscando Petro es decirle a Uribe que las EPS no le han cumplido al país, que funcionaron como intermediarios, que la plata la han sacado, que no generan valor (…). Recordemos que ya Uribe le planteó a Petro lo que le va a decir mañana cuando radicaron la primera reforma. Uribe ya habló del tema con Petro.

SEMANA: Es decir, ¿usted cree que en lugar de que Uribe convenza a Petro, podría ser al revés?

F.A.: Esa es mi lectura. Petro va a tratar de mostrarle las ventajas y bondades de acabarlas y le va a tratar de entregar información no verídica de lo que le entrega su ministro, su superintendente y su director del Adres que han salido a medios a entregar información parcializada con la que han tratado de graduar de enemigos a las EPS. Miren que el director de Adres dice que no deben un peso, yo estoy seguro como exsuperintendente que sí deben y mucha plata.

SEMANA: Si no saldrá nada de esa reunión, ¿por qué Uribe aceptó el café?

F.A.: Yo creo que Álvaro Uribe no pierde la esperanza de hacer recapacitar a Gustavo Petro. El expresidente conoce como nadie las bondades del sistema de salud, nosotros tuvimos que discutir y debatir muchas veces en la Comisión Séptima del Congreso las bondades de la ley. Petro nunca ha estado en la Comisión Séptima, él solo tiene la información que le entregan sus funcionarios, mientras Uribe conoce perfectamente el funcionamiento del sistema y, por eso, le angustia tanto que las funciones del aseguramiento vayan a quedar en manos de entidades estatales. Segundo, Uribe sí sabe que el Estado ha fallado en la administración del sistema de salud, el Estado, me refiero, a entidades territoriales, hospitales públicos, las EPS públicas prácticamente las quebraron por corrupción, miren lo que pasó en Saludcoop, Caprecom. Me imagino que Uribe va a ir a decirle a Petro: presidente, usted va a tratar de sacar a Sanitas, Sura, Compensar, a las EPS que han hecho una buena tarea, es un error gravísimo porque va a dejar en manos de quienes ya demostraron que no administran bien la plata, los recursos de la salud. Esa -creo- es la gran angustia de Uribe.

SEMANA: Pero Petro convocó al café porque no tienen los votos asegurados para la reforma a la salud en el Congreso.