“¿Va a pasar por alto la catástrofe en DD. HH. de Venezuela?”: Pacho Santos comparte mensaje de Gabriel Boric para que Petro no lo desatienda

Hace unas horas, desde un foro de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, estuvo hablando sobre en respeto de los derechos humanos a nivel general.

De acuerdo con el presidente chileno, “no importa si eres de extrema derecha o extrema izquierda. El respeto de los derechos humanos no debe tener doble estándar. Me enoja cuando eres de izquierda y entonces condenas la violación de DD. HH. en Yemen o El Salvador, pero no pueden hablar de Venezuela o Nicaragua”, explicó el político de 36 años, quien también mencionó que en Chile hubo una catástrofe de derechos humanos en medio del descontento social.

“No tiene que haber un doble estándar y eso podría costarle mucho más (a las naciones)”, agregó el hombre que admitió sus fallas ante la ONU.

Incluso, puso un ejemplo con Venezuela. “Cuando era diputado, empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Fui a Venezuela en 2010, cuando Chávez aún vivía, y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones. Y yo dije: “bueno, eso no está bien”. Tenemos que ser capaces de criticarlo y la gente de izquierda en Chile decía no, no y no. No se habla de nuestros amigos, y creo que eso está completamente mal”.

“Para tener futuro, los partidos de izquierda debemos tener un solo estándar moral, especialmente porque es muy sensible para el mundo, pero para América Latina; en derechos humanos, no se puede condenar solo lo que hace los estados o lo que hace Estados Unidos en el exterior, o cualquier ejemplo, si no se puede ver qué están haciendo “tus amigos” o las personas que crees que son tus “amigos””, analizó Gabriel Boric.

En vista de las declaraciones, el exdirector para las Américas de Human Rights Watch, compartió estar a favor de las palabras de Boric. “Todos los gobiernos deben ser medidos con la misma vara, sin importar su ideología”, replicó.

Totalmente de acuerdo con esta declaración de @gabrielboric. Si los derechos humanos son universales entonces nunca puede haber doble estándar. Todos los gobiernos deben ser medidos con la misma vara, sin importar su ideología. https://t.co/Ne8U6kvU6V — José Miguel Vivanco (@VivancoJM) September 23, 2022

Así que, para sumarse a lo dicho por el chileno, el exvicepresidente de la República de Colombia y exembajador en los Estados Unidos Francisco Santos dio a conocer su punto de vista.

A través de Twitter, el también periodista consignó que lo que dijo Gabriel Boric es un mensaje claro para el actual mandatario de la nación, el presidente Gustavo Petro.

De este modo, Santos planteó una preguntas para el presidente colombiano, quien ha sido tachado de impuntual por no llegar a tiempo a una reunión prevista con el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, y fueron las siguientes: “¿Va a pasar por alto la catástrofe en Derechos Humanos de Venezuela? ¿Con Cuba? ¿Con Nicaragua?”, se lee en el perfil del exvicepresidente.

Mensaje claro para @petrogustavo ¿Va a pasar por alto la catástrofe en Derechos Humanos de Venezuela? ¿Con Cuba? ¿Con Nicaragua? https://t.co/Owl2eMPcUW — Pacho Santos (@PachoSantosC) September 23, 2022

Se sabe que Colombia y Venezuela están a un paso de restablecer el intercambio comercial, pero el presidente Gustavo Petro no se ha referido puntualmente en torno al tema de los derechos humanos en el país vecino y otros territorios de Latinoamérica, donde la violación ha sido constante.

Lo que sí ha hecho es que pidió a Venezuela y a Nicaragua regresar al Sistema Interamericano de DD. HH., además se dio a conocer también que el gobierno del Pacto Histórico firmó declaración de la ONU que condena la violación de Derechos Humanos en Nicaragua.

Dicha firma, fue plasmada en el desarrollo de una sesión especial en Ginebra (Suiza), en la cual se abordó el grave panorama político y humanitario en Nicaragua, en el que, según organizaciones sociales, Daniel Ortega avanza en una persecución en contra de la oposición y de la iglesia.