“¡Vendepatria!”: Gustavo Bolívar arremete contra César Gaviria ante sus reparos contra la tributaria

El senador del Pacto Histórico denunció presuntos intereses del expresidente Gaviria frente al apoyo de la reforma tributaria. Oficialmente, el Partido Liberal no ha tomado una decisión sobre la iniciativa que será votada en los próximos días.

Si hay un líder político que no ha ahorrado críticas contra el expresidente César Gaviria es el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, pese a que reconoció durante la pasada contienda electoral que el jefe liberal era necesario para el triunfo de Gustavo Petro y para obtener las mayorías en el Congreso en el gobierno de izquierda.

Este martes, Bolívar expuso nuevamente su ira contra el jefe del Partido Liberal porque el expresidente, según trascendió a la prensa, prepara un documento donde expondrá sus inconformidades frente al proyecto que aprobó en primer debate el congreso sobre la reforma tributaria.

“Gaviria: ‘no votaría la tributaria’. Obvio, es socio de MC2 Internacional, empresa Offshore de hidrocarburos con sede en Panamá que contrata con Ecopetrol, según Pandorapapers”, dijo.

Agregó “que su ambición (la de César Gaviria), le impide pensar en millones de excluidos por defender intereses mezquinos. ¡Vendepatria!”.

Gaviria: "no votaría la tributaria".

Obvio, es socio de "MC2 International" empresa offShore de hidrocarburos con sede en Panamá que contrata con Ecopetrol según #Pandorapapers

Su ambición le impide pensar en millones de excluidos por defender intereses mezquinos.

¡Vendepatria! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 18, 2022

Los señalamientos de Bolívar contra Gaviria son de grueso calibre, pero aun así, el expresidente, al menos de momento, no le responderá a sus cuestionamientos, como suele hacer frente a sus contradictores.

Sin embargo, este episodio que se suma a los que ya han ocurrido en anteriores oportunidades, podría minar el buen ambiente entre el expresidente César Gaviria y el gobierno de Gustavo Petro.

Recordemos que en el momento más álgido de la campaña presidencial, el jefe del Partido Liberal rompió relaciones con el entonces candidato presidencial del Pacto Histórico por los señalamientos que hizo en su contra la hoy vicepresidenta, Francia Márquez. Aunque varios líderes de la izquierda intentaron acercar a Gaviria nuevamente a Petro, fue imposible.

De momento, no se sabe oficialmente qué postura tomará el Partido Liberal frente a la reforma tributaria porque solo hasta las 6:00 de la tarde de este martes socializará sus preocupaciones con su bancada del Partido Liberal.

Sin embargo, el congresista Álvaro Monedero, coordinador ponente del proyecto, le dijo a SEMANA que habló con el exmandatario vía telefónica. “Le pregunté si él nos pediría que no votáramos la reforma tributaria y me dijo que no había expresado ese tema de votarla negativo. Simplemente tiene unas consideraciones, entre ellas, gravar las pensiones, unos temas de hidrocarburos, de tarifas, él está elaborando un documento con sus consideraciones y lo entregará esta misma noche para que nosotros como bancada tomemos la decisión”.

Gaviria ha sido insistente en sus diez puntos rojos de la reforma tributaria. Incluso, les ha pedido reiteradamente a sus parlamentarios que revisen de forma exhaustiva el proyecto antes de votarlo.

Por ejemplo: el expresidente no está de acuerdo con los impuestos a las pensiones, que se graven los edulcorantes, que se impida a toda costa afectar directa o indirectamente los productos de la canasta familiar.