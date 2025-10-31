Veterano del Ejército denunció “siniestro” proyecto que dejó listo el exministro Montealegre ante de salir del MinJusticia

Tal parece que el exministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, quien renunció el pasado 27 de octubre a la titularidad de esa cartera, dejó lista tras su salida una propuesta que ya genera amplia controversia: la creación de la “Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado”, un organismo que, según denuncian, concentraría funciones propias de la Policía, la Fiscalía y los jueces en una sola entidad.

Luis Eduardo Montealegre, exministro de Justicia (renunció el 27 de octubre de 2025), presentó su último proyecto de ley antes de dejar el cargo: la “Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado”.



La denuncia fue hecha pública por Jorge Castillo, veterano del Ejército Nacional, quien a través de su cuenta de X alertó sobre los riesgos que representaría esta iniciativa.

Castillo calificó el proyecto como un intento de instaurar una “dictadura de inteligencia”, advirtiendo que el país podría quedar bajo un poder superestatal con alcances similares a los de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

En su mensaje, Castillo señaló que la propuesta permitiría allanamientos sin orden judicial previa en casos de “urgencia extrema”, interceptaciones masivas de comunicaciones con autorización exprés, y el acceso ilimitado a datos bancarios, redes sociales y geolocalización de los ciudadanos. Además, contempla la creación de jueces especializados para ordenar capturas preventivas y validar pruebas obtenidas por la propia Guardia.

“Si el Estado cree que usted tiene la intención de cometer un delito, podría ser capturado. Es decir, podrían entrar a su casa, revisar su celular o su negocio sin una orden formal”, denunció Castillo, comparando la propuesta con prácticas de espionaje y persecución política. "El DAS parece un juego de niños al lado de este súper-organismo".

El veterano también cuestionó la duplicidad de funciones y el costo fiscal que implicaría crear un nuevo aparato de inteligencia, señalando que la iniciativa podría convertirse en una amenaza directa a las libertades individuales.