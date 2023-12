Veto a la Policía: este es el escandaloso proyecto del Pacto Histórico que busca regular la protesta social y limita la intervención de las autoridades y los medios de comunicación

El primero de ellos indica que la Policía Militar no podría formar parte de la fuerza pública que haga control de las manifestaciones, es decir, la Policía no podría intervenir en las manifestaciones y su participación sería como último recurso. Esto traduce que quienes salgan a protestar a las calles podrían hacerlo tranquilamente, pero no se habla del capítulo del vandalismo que se presenta ocasionalmente y en el que es necesaria la participación de las autoridades para evitar afectaciones a los ciudadanos que también tienen el derecho a no participar.