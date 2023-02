Viceministro de Minas Giovanni Franco, en la mira del Pacto Histórico; piden que se evalúe su continuidad en el cargo

Este lunes, congresistas del Pacto Histórico que integran la bancada del macizo colombiano y de la Comisión Accidental para la Revisión y Actualización del Código Minero en Colombia, denunciaron supuestos conflictos de interés del viceministro de Minas, Giovanny Franco Sepúlveda. De acuerdo con los parlamentarios de Gobierno, el funcionario tendría “relaciones” con multinacionales mineras como Libero Cooper, empresa canadiense con operaciones de cobre en Putumayo.

El documento fue firmado por los congresistas Andrés Cancimance, Leyla Rincón, Cristian Avendaño, Carmen Ramírez, Ermes Pete, Marta Jurado, Jairo Cala, Pablo Catatumbo y Robert Daza.

“Las(os) congresistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la cercanía y el apoyo público del viceministro de Minas Giovanny Franco Sepúlveda, con multinacionales mineras como Aris Mining, Max Resource Corp. y Libero Cobre, expresadas en diferentes publicaciones desde su cuenta de Twitter”, dice el comunicado.

El cobre y el molibdeno son minerales estratégicos para la Transición Energética Justa. Recibimos a @LiberoCopper para analizar estrategias con el fin de que el cobre se procese y transforme en nuestro país, y así comenzar la cadena productiva en Putumayo. pic.twitter.com/ACeuh5bUL0 — GIOVANNI FRANCO SEP (@FRANSEGIO) February 15, 2023

Para esta denuncia, citan trinos en los que, en el marco de sus funciones como viceministro de Minas, se reunió con representantes de multinacionales que llevan a cabo trabajos de minería en Colombia.

“En noviembre de 2022, la Asociación Minga, la veeduría ciudadana de Mocoa y el representante por Putumayo, Andrés Cancimance, presentaron la solicitud de declaración de conflicto de intereses del actual viceministro de Minas por su relación con Libero Cobre, debido a sus actividades docentes en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín, facultad que firmó convenio con dicha multinacional”, agregó el comunicado.

Andrés Cancimance, representante del Pacto Histórico. - Foto: Twitter

De acuerdo con los parlamentarios, la respuesta del Ministerio de Minas aseguró que no existe ninguna irregularidad: “No ha adelantado o sustanciado actuaciones administrativas, o se ha pronunciado frente a decisiones definitivas relacionadas con la empresa Libero Cobre. No obstante, entendemos y atendemos la preocupación que ronda a los honorables congresistas, por lo cual en el caso de que sea necesario que el viceministro de Minas deba adelantar actuación o pronunciamiento alguno frente a la empresa Libero Cobre, el mismo estará presto para proceder a efectuar el análisis de cada caso en particular y, de verse inmerso en cualquiera de las causales, deberá presentar el posible conflicto de interés ante su superior inmediato”.

Los mensajes públicos del ViceMinistro de Minas, Giovanny Franco Sepúlveda, apoyando a multinacionales mineras como Libero Cobre atentan contra la transparencia e imparcialidad.

Solicitamos a @MinEnergiaCo @IreneVelezT y a @PGN_COL las respectivas investigaciones disciplinarias. pic.twitter.com/R8TTx7Q77m — Andrés Cancimance L (@CancimanceL) February 20, 2023

De acuerdo con los congresistas, el mensaje “no se compadece” con el trino “en apoyo” a la multinacional, refiriéndose a la reunión que sostuvo con uno de sus representantes.

Ministerio de Minas y Energía de Irene Vélez. - Foto: Ministerio de Minas y Energía.

Además, argumentan que la empresa tiene suspendidos sus contratos en Putumayo por “violar el ordenamiento territorial municipal y traslaparse con ocho determinantes ambientales”.

“Toda manifestación pública de apoyo a la multinacional implica desconocer las decisiones de las autoridades competentes sobre la violación de la multinacional al ordenamiento territorial y ambiental, así como a la consulta previa de pueblos étnicos”, dice el documento.

Igualmente, aseguran, ocurrió con Minesa en Santander, dado que el presidente Gustavo Petro se ha opuesto a la minería en el páramo de Santurbán.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El viceministro, en su cuenta de Twitter, emitió mensajes de apoyo a esta explotación minera, adjuntando igualmente una foto con un directivo accionista de este proyecto extractivo (Aris Mining)”, señaló el grupo de congresistas.

Finalmente, aseguran que las publicaciones del viceministro “ocasionan un grave riesgo para el patrimonio público ante eventuales procesos de arbitraje internacional que puedan imponer las empresas”.

De esta forma, solicitan al Ministerio de Minas y Energía y a la Procuraduría General que, según sus competencias, inicien investigaciones disciplinarias contra el funcionario. Incluso, piden que se evalúe la continuidad del viceministro en el cargo para evitar que esto siga ocurriendo.

“Desde nuestras curules haremos un seguimiento a este y a similares casos. Apoyamos la transición energética, pero consideramos que esta debe hacerse de manera justa, centrada en la biodiversidad y el agua, respetando los derechos humanos y sin ampliar la frontera minera del país”, concluyó la denuncia.