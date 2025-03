Vicky Dávila les saca los trapitos al sol a Petro y a su Gobierno: “Si usted quiere que el país se termine de ir al carajo, marche”

La movilización a nivel nacional convocada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para este martes, 18 de marzo, sigue generando todo tipo de reacciones en los sectores políticos y sociales, ya que muchos rechazan que desde el Ejecutivo se esté invitando a estas marchas.

Además, el hecho de que el jefe de Estado haya decidido declarar esta fecha como día cívico para que los trabajadores salgan a las calles en apoyo a sus polémicas reformas sociales, tampoco ha caído bien entre algunos colombianos.

Este es el caso de la precandidata Vicky Dávila, quien este domingo, 16 de marzo, arremetió contra el mandatario colombiano y le sacó los trapitos al sol por su convocatoria, teniendo en cuenta, según Dávila, el mal manejo que se le ha dado al país en estos dos años y medio de administración.

Dávila fue contundente con su mensaje, a través de la red social X, en donde enumeró varios aspectos para no salir a marchar este martes, con el fin de no seguir apoyando un proyecto político que, según ella, no ha dado resultados.

“No le ayude a destrozar la democracia, la libertad y el orden a Petro”, manifestó la periodista, quien resaltó: “No marche para consolidar el proyecto político destructivo de Petro que se quiere quedar, así sea en cuerpo ajeno, después del 7 de agosto de 2026″.

Si usted es petrista ciego, marcha el martes.

Si a usted no le importa que Petro haga campaña para el 2026 descaradamente con su plata y la plata de todos los colombianos entonces marche.

Si usted quiere que el país se termine de ir al carajo, marche.

Si usted cree que cuando… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 16, 2025

Dávila resaltó varias frases en su extenso mensaje en redes: “Si usted es petrista ciego, marcha el martes. Si a usted no le importa que Petro haga campaña para el 2026 descaradamente con su plata y la plata de todos los colombianos, entonces marche. Si usted quiere que el país se termine de ir al carajo, marche”.

También destacó: “Si usted cree que cuando se enferma no importa que no le den los medicamentos, no lo operen y no lo atiendan, marche. Si usted cree que está bien haber destruido el sistema de salud, mientras algunos de los funcionarios de Petro se siguen haciendo ricos robándose la plata de la salud de los ciudadanos —como ha pasado por años— marche”.

Sobre el tema de la corrupción en el Gobierno, la periodista insistió: “Si usted apoya a los corruptos del Gobierno Petro, marche. Si usted está de acuerdo con que los criminales más peligrosos estén libres porque son gestores de paz, gracias a Petro, marche. Si usted apoya que Petro nos tenga inundados de cocaína con más de 253 mil hectáreas de coca, marche. Si usted está de acuerdo con que Petro haya llegado al poder, según su hijo Nicolás, a punta de juntarse con los peores y con millones y millones de pesos en efectivo y sin reportar, marche”.

El tema de la seguridad del país también estuvo presente en su mensaje: “Si a usted no le importa que Petro haya destruido la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y tenga frenada su operatividad, marche. Si usted cree en la funesta y engañosa paz total, que sólo beneficia a estos grupos de criminales narcos, marche”.

Así mismo, se refirió a los jóvenes, población fundamental en la campaña del hoy mandatario, y a su educación: “Si usted está de acuerdo con que Petro les haya incumplido a los jóvenes con el Icetex, marche. Si usted está de acuerdo con los pitufos, los Euclides, el robo de la UNGRD, marche”.

Y las relaciones internacionales del país no se podían quedar por fuera: “Si usted está de acuerdo con ser amigos del dictador y narco Maduro y pelear con Trump, marche. Si está de acuerdo con haber roto las relaciones con Israel y estar del lado del grupo terrorista Hamás, marche”.

Finalmente, Dávila insistió en la economía y el desarrollo del país: “Si está de acuerdo con que las obras públicas, la vivienda y el comercio estén en su peor declive, marche. Si a usted no le importa que sus hijos no tengan futuro, no tengan educación ni empleo, marche. Si no le importa vivir secuestrado por los delincuentes y que lo atraquen en las calles inseguras, marche. Si no le importa ser más pobre que ayer y que a los zánganos si les paguen por no matar, marche”.