Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

La precandidata presidencial no titubeó al decirle nuevamente unas cuantas cosas al presidente Gustavo Petro.

Redacción Nación
23 de enero de 2026, 8:41 p. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Foto: Semana.

Vicky Dávila, precandidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia, retó al presidente Gustavo Petro a que le de algunas explicaciones a los colombianos.

“Reto a Gustavo Petro, que venga a ‘El Hueco’ a rendirle cuentas a Colombia. Lo reto para que venga y cuente cuánta plata se robaron los corruptos y por qué razón está haciendo campaña con la plata de los colombianos para darle la Presidencia a Iván Cepeda. Cuidado con Iván Cepeda. Ni un voto por Iván Cepeda”, dijo Dávila este jueves 22 de enero, desde Medellín.

Desde la capital de Antioquia, Dávila también fue enfática en decir que llegó el momento de darle otro rumbo al país, lejos del petrismo.

Vamos por un país diferente, un país que dé oportunidades, un país donde los jóvenes puedan estudiar. Donde tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus hijos, puedan tener los medicamentos. Donde se acabe el ‘chu, chu, chu’”, agregó la precandidata, con megáfono en mano.

Así mismo, la precandidata presidencial manifestó que llegó el momento de que Colombia sea un país en el que los narcotraficantes no tengan beneficios, “donde se acabe la cocaína”.

“Un país diferente, un país distinto. Los espero el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en la Gran Consulta por Colombia. Gracias a todos y que Dios los bendiga”, concluyó.

Recientemente, Dávila también cuestionó al presidente Petro por el decreto que reduce el salario de los congresistas, al eliminarles una prima de servicios.

Paloma Valencia, Vicky Dávila, y Juan Manuel Galán
Foto: SEMANA

“Muy bien que Petro les quite la prima de 16 millones de pesos a congresistas. TODO PORQUE PETRO ESTA EN CAMPAÑA y hará todo lo que no hizo en cuatro años. Pero más importante que se acaben corruptos en el Congreso, los que tienen negocios propios, los que tienen precio, los que se venden, los que están aliados con bandidos, y los vagos. Entonces, Colombia será mejor”, dijo la aspirante a la Presidencia a través de un mensaje que compartió en X, junto a un video, el pasado martes 20 de enero.

