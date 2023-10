Video: Francia Márquez le hizo fuerte reclamo a la consejera para las regiones Sandra Ortiz, luego de que la chiflaran en Popayán

En uno de los videos se evidencia claramente que la vicepresidenta dice “aquí no vinimos a politiquear”. Mientras tanto, Ortiz trata de explicarle que no es así, pero Márquez sigue molesta. En la cara de Márquez se ve la molestia de la vicepresidenta mientras la consejera trata de explicarle, sin entender mucho tampoco de la situación. Márquez se sienta y sigue molesta.

No la dejaron hablar: así fue la monumental chiflada a la vicepresidenta Francia Márquez en un evento en Popayán

La molestia de la alta funcionaria del Gobierno se habría dado porque terminó abucheada porque algunas personas le reclamaron por hechos políticos. Así lo dijo una persona que estuvo en el lugar. “La primera es porque la vicepresidenta estaría apoyando a un candidato a la Gobernación diferente al del Pacto Histórico y, además, porque no habría hecho mucho por la comunidad que tanto la apoyó en medio de la campaña política”, aseguró una persona que pidió reserva de su nombre.

En ese sentido, fueron dos reclamos los que le hicieron a Márquez en Popayán. Por un lado, un supuesto respaldo a un candidato en Cauca, uno de los territorios en donde tiene fortaleza política, y que precisamente, esa comunidad que tanto la respaldó para llegar a su cargo no ha visto que se hayan adelantado las promesas que hizo en la pasada contienda electoral.

Por esas razones, Márquez fue abucheada durante unos tres minutos por la comunidad en medio de un encuentro de ‘Gobierno escucha’, un evento que realiza la Presidencia en varias partes del país con los ciudadanos de varias regiones. Hasta el momento, en lo que va corrido del actual mandato de Gustavo Petro no se había presentado un hecho similar.

Según presentes, los abucheos también fueron, aunque menos intensos, contra el gobernador del departamento Elías Larrahondo Carabalí. “Con la vicepresidenta fue peor, pero él también recibió el mismo trato por parte de los presentes, quienes al final se alteraron más porque no los dejaron hablar, como se había acordado antes del evento”, aseguró una de las personas que se encontraba en el lugar.

Por su parte, Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, reconoció que ante los chiflidos e inconformidad de los asistentes con los mandatarios regionales y nacionales, no se pudo llevar a buen término el evento organizado por la Presidencia.

“Nos indicaron que íbamos a tener un espacio de tres minutos para expresar nuestras necesidades y lo que estaba ocurriendo en el departamento, pero, lastimosamente, esto no fue posible, por lo que muchos se mostraron disgustados y empezaron a pedir la palabra a como diera lugar, pues querían ser escuchados. Esta vez, nosotros no pudimos, por lo que elevamos un llamado al Gobierno nacional para que la próxima vez nos escuche, pues es el ‘Gobierno escucha’, pero no nos dan la palabra”, reclamó.