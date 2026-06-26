Vladimir Putin escribió carta por la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia: así serán las relaciones

Luego de que el jueves de esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó la credencial como presidente electo de Colombia a Abelardo De La Espriella, se conocieron más mensajes de mandatarios por el triunfo del abogado.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, escribió una carta dirigida a Abelardo De la Espriella, la cual fue publicada por la embajada de ese país en Colombia.

“Mensaje de felicitación del Presidente de Rusia Vladimir Putin al Presidente electo de la República de Colombia Abelardo Gabriel de la Espriella Otero

A Su Excelencia

Señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero,

Presidente electo de la República de Colombia

Bogotá

Estimado Señor De la Espriella Otero. Reciba las felicitaciones con el motivo de Su victoria en las elecciones del Presidente de la República de Colombia.

Las relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Espero que su labor al frente del Estado contribuirá al desarrollo ulterior de la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos.

Le deseo éxitos, así como salud y bienestar.

Atentamente,

Vladímir Putin”.

Posteriormente, Abelardo De La Espriella respondió a esa carta a través de su cuenta personal de X: “Mi agradecimiento al señor presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, por su mensaje de felicitación y por sus buenos augurios para con el pueblo colombiano. Nuestras naciones reforzarán las acciones que garanticen una comunicación fluida y decisiones bilaterales que signifiquen reciprocidad, progreso y crecimiento colectivo en un contexto global”.

No obstante, la agenda de Abelardo De La Espriella ha estado bastante agitada en los últimos días, inclusive empezó a dar los primeros nombres de las personas que integrarán su gabinete.

Fue el caso puntual del nuevo ministro del Interior, cartera que asumirá Rodrigo Lara: “El que NUNCA abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción”.

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“El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA renunció a sus principios; el que NUNCA dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que NUNCA ha dejado de combatir a los corruptos”, manifestó el mandatario electo.

Y finalizó: “Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y ¡Firme por la Patria!”.