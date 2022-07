“Ya sé quién es el autor del mandado”: ¿en quién clava sus ojos Gustavo Bolívar, al que acusa de guerra sucia?

El senador Gustavo Bolívar no deja de sorprender en sus redes sociales. Además de cuestionar algunas de las acciones de la administración entrante de Gustavo Petro y de encontrarles señalamientos a algunos de los candidatos a la Contraloría General, este viernes denunció que hay un ataque virtual en su contra a través de Twitter.

Reveló que este jueves “estaban pagando 50.000 pesos por cada tuit en contra mía con la tendencia #BolivarQuiereContralor. La información me llegó de dos fuentes. Ya saben la guerra sucia que me viene por pisar callos. Además, ya sé quién es el autor del mandado”, aseguró.

La denuncia la acompañó con dos fotografías de mensajes internos que le han llegado a su cuenta personal de Twitter. En uno de ellos, una persona a la que el senador le cubrió el nombre, le informó: “No me vayas a exponer por favor. Están pagando 50.000 pesos por hacer trinos con esa tendencia en tu contra”, le dijo.

Ayer estaban pagando $50.000 por cada tuit en contra mía con la tendencia #BolivarQuiereContralor

La información me llegó de dos fuentes.

Ya saben la guerra sucia que me viene por pisar callos. Además ya sé quien es el autor del mandado. pic.twitter.com/iLvkbybXaQ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 22, 2022

En otro mensaje al WhatsApp, también le escribieron: “Papito están pagando por esa tendencia. Malditos”. Bolívar respondió: “¿habrá pruebas?”.

El senador no entregó nombres, pero insiste en que su tarea de seguir de cerca el proceso de elección del nuevo contralor general le está generando problemas. De hecho, durante toda la semana ha transado discusiones alrededor de la elección de la figura que, después de la salida de Felipe Córdoba, vigilará los dineros públicos de la Nación.

“La lucha anticorrupción apenas comienza. Vamos a defender con el alma este Pacto Histórico que costó tanta sangre. Los invito a conformar un frente que vigile la gestión pública de todos nosotros. Empecemos con la elección de contralor. Esto no es dividir. Esto es cuidar una causa”, manifestó.

Sus constantes llamados al Pacto Histórico, su bancada legislativa, para que escojan por la mejor hoja de vida, lo han convertido en presa de sus contradictores que quieren mostrarlo como si tuviera intereses en el proceso de selección.

“Lamento defraudarlos. No conozco a ninguno de los candidatos, no tengo candidatos. Me he negado a recibir a los que me han pedido citas. Solo quiero para mi país un contralor que no tape la corrupción, que denuncie, que no esté en el bolsillo de las mafias”, dijo recientemente.

Bolívar cuestionó, el fin de semana pasado, la nueva lista conformada por el Congreso. Al menos, a la mayoría de aspirantes les encontró impedimentos, sanciones, investigaciones penales y disciplinarias. Aún así, dejó claro que ninguno está condenado, es decir, tienen derecho a ser postulados y avanzar en el proceso de selección.

Se espera que en las próximas semanas, el Congreso decida la suerte del reemplazo de Felipe Córdoba.