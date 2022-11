Alerta de la OMS: 40 millones de niños no recibieron vacuna contra el sarampión en 2021

Aunque cerca del 68,4 % de la población mundial ha recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra la covid-19, los planes de vacunación contra otras enfermedades están de capa caída desde el 2020, cuando los países instauraron cuarentenas obligatorias y enfocaron sus sistemas de salud en mitigar el avance de la pandemia.

Entre los más afectados por los rezagos en la inmunización están los niños. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reciente comunicado de prensa en el que alertó por los retrocesos en la lucha contra el sarampión.

“En 2021, un total de casi 40 millones de niños no recibieron una dosis de la vacuna contra el sarampión: 25 millones de niños no recibieron su primera dosis y otros 14,7 millones no recibieron su segunda dosis”, reza el boletín compartido por la OMS.

Ese ente multilateral advirtió que los hallazgos los hicieron sus colaboradores durante la realización de un informe conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

“Esta disminución es un revés importante en el progreso mundial para lograr y mantener la eliminación del sarampión y deja a millones de niños susceptibles a la infección”, agregaron.

Pese a que existen vacunas para impedirlo, las cifras muestran que el sarampión sigue siendo un padecimiento que pone en riesgo la salud pública global. Solo el año pasado se estima que hubo más de 9 millones de personas contagiadas y más de 128.000 muertes.

En 22 países, la OMS identificó que se reportaron “brotes grandes y disruptivos” durante el transcurso del año pasado, que están estrechamente relacionados con las caídas en las tasas de cobertura de vacunación.

No obstante, hay otros factores que explican estos picos en países específicos. Por ejemplo, se ha evidenciado que debido a la covid-19, las autoridades sanitarias han tenido dificultades para vigilar el sarampión y acceder a las poblaciones susceptibles que pueden recibir una vacuna.

“La paradoja de la pandemia es que, si bien las vacunas contra la covid-19 se desarrollaron en un tiempo récord y se implementaron en la campaña de vacunación más grande de la historia, los programas de inmunización de rutina se vieron gravemente interrumpidos y millones de niños se perdieron las vacunas contra enfermedades mortales que salvaron sus vidas. como el sarampión”, aseguró el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Poner en marcha los programas de inmunización es absolutamente fundamental. Detrás de cada estadística en este informe hay un niño en riesgo de una enfermedad prevenible”, agregó.

Uno de los virus más contagiosos

La OMS ha calificado la situación como “grave” y está pidiendo ayuda internacional para contrarrestar los rezagos provocados por la pandemia. De hecho, indicaron que, hasta el sol de hoy, ninguna región de la OMS ha podido lograr una erradicación sostenida del sarampión.

Indicaron que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que afectan a la humanidad. “Se necesita una cobertura del 95 % o más de 2 dosis de la vacuna que contiene el sarampión para crear inmunidad colectiva a fin de proteger a las comunidades y lograr y mantener la eliminación del sarampión”, advirtió la OMS.

En contraste, solo el 81 % de los niños en el mundo ha recibido la primera dosis de la vacuna y solo el 71 % consiguió la segunda dosis. Estas son las tasas de cobertura más bajas desde 2008, de acuerdo con los registros del ente multilateral.

Felicitamos al @MinSaludCol, al @INSColombia y a las secretarías de salud departamentales y municipales por mantener el status de eliminación del sarampión y rubéola, luego de 3 años de enfrentar la epidemia en América del Sur. — OPS/OMS Colombia (@OPSOMS_Col) November 18, 2022

No obstante, en países de renta media como Colombia se han logrado avances importantes para mantener a raya los contagios. Así lo reconoció hace unos días la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Reconocemos el trabajo de los equipos de vigilancia en salud pública, en laboratorio y en vacunación que han logrado para Colombia mantener el concepto de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión y la Rubéola”, escribieron a través de su cuenta de Twitter.