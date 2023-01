Álvaro Uribe se pronunció sobre importante EPS: “Su desaparición haría un gran daño a la salud del pueblo antioqueño”

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter, se sumó este miércoles al llamado de varias autoridades de Antioquia sobre la liquidación de una EPS.

Desde hace varios días políticos y líderes de opinión de Antioquia han pedido salvar a Savia Salud, la EPS que tiene más de un millón de afiliados en el departamento. El más reciente pronunciamiento al respecto, vino de parte del expresidente Álvaro Uribe.

“Savia Salud es de propiedad del municipio de Medellín, del dpto. de Antioquia, de la Caja de Compensación Comfama. Su desaparición haría un gran daño a la salud del pueblo antioqueño y al concepto de ALIANZAS SOCIALES”, dijo en la plataforma de Twitter.

Es que justamente este viernes 27 de enero se cumplirán los cuatro meses de prórroga de la vigilancia especial de la Superintendencia de Salud, que en las últimas listas presentadas incluye a Savia Salud en el segmento de las que están en riesgo de liquidarse.

Carta a la ministra Corcho: el senador Esteban Quintero le pidió prorrogar la decisión en contra de la EPS Savia Salud

La petición directa fue a la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, por parte del senador del Centro Democrático, Esteban Quintero.

“Solicito se analice detalladamente la posibilidad de prorrogar la decisión con respecto a la situación jurídica y financiera de Savia Salud. Es la vida y la salud de un millón seiscientos mil antioqueños la que está en juego”, escribió en una carta enviada a Corcho.

La ministra de Salud, Carolina Corcho y el senador Esteba Quintero. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social / Comunicaciones Esteban Quintero

Allí, argumentó que la coyuntura dificultaría que se garantice la atención a los antioqueños afiliados.

“Considero no es el mejor momento, ad portas de una reforma a la salud que no conocemos, trasladar a un millón seiscientos mil habitantes del departamento de Antioquia a otras EPS que no están en condiciones de recibirlos”, agregó.

También sostuvo que la situación que enfrenta la EPS, de 10 años y alrededor de 1.200 empleados, tiene solución.

“Con la continuación de la administración actual y una alianza público privada con el Gobierno Nacional y departamental (además de las secretarías municipales, la red hospitalaria pública y privada, gremios y sector social en general) en donde se transfiera conocimiento en pro de la salud de los antioqueños, se puede llevar a la viabilidad de esta entidad promotora de salud”, sostuvo.

Insistió en que el trabajo articulado de los últimos años, Savia Salud ha demostrado que con una gestión administrativa en materia de redes y rutas dentro del sector pueden construir una base para que sea financieramente viable en el futuro.

El superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, aseguró, el 28 de diciembre, que Savia Salud entró en el listado de las 7 EPS que no cumplen con los indicadores financieros mínimos que requieren para operar de acuerdo con los parámetros de la ley. - Foto: Superintendencia de Salud

Ya se había buscado respuesta

Esta no es la primera vez que el senador Quintero se refiere a la EPS y busca una respuesta de la ministra Corcho. Previamente, durante el debate de control político a la jefe de la cartera de Salud en noviembre, insistió en la necesidad de fortalecer el sistema de salud y “en pensar en ajustar lo que no está funcionando en vez de querer acabar con lo construido en el sistema de salud por décadas en Colombia, ante el primer anuncio de la ministra sobre la liquidación de la entidad”.

La EPS Savia Salud fue la primera en ser mixta en Colombia - Foto: EPS Savia Salud

En este punto es válido recordar que en ese mismo recinto, la ministra Carolina dijo que, para ella, el derecho no era pedirle a la Superintendencia de Salud que no liquide a las EPS, sino pedirles a las EPS que cumplan con los criterios necesarios para seguir operando. “No puedes quitarle la eficacia sancionatoria al Estado y a la Superintendencia, porque se vuelve una burla”.

Ministra de la Salud y Protección Social, Carolina Corcho, en el debate de control político en el Senado de la República. - Foto: Senado de Colombia.

Y cuando mencionó el caso de la EPS Savia Salud, aseguró que “varios senadores se le acercan uno. ‘Es que si ustedes liquidan Savia Salud, van a acabar con la prestación de servicios’. No, es que Savia Salud ya está acabando con la prestación de servicios”.

En ese momento, también indicó que quienes atienden a los pacientes son las clínicas y los hospitales en el departamento de Antioquia (donde opera mayoritariamente Savia Salud) y que están presentando múltiples inconvenientes por los problemas financieros de la EPS.

Según cifras compartidas por la ministra de Salud, Savia Salud le debe a la red prestadora cerca de 700.000 millones de pesos. “Es la EPS que más tutelas tiene, tiene más de 25.000 peticiones, quejas y reclamos”, afirmó. Y señaló que más del 30 % de las quejas se presentaron, precisamente, porque estaba en riesgo la vida de los pacientes.