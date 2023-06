Consejos de una dermatóloga: cómo prevenir el cáncer de piel y proteger la salud

Las enfermedades muchas veces aparecen debido a la falta de cuidado que se tiene al momento de comer, o simplemente vivir en la cotidianidad, como no comer a las horas que son, no dormir el tiempo que el cuerpo necesita para recuperarse, no utilizar protector solar, comer en exceso, consumir alimentos con mucha azúcar, sal o grasas, etc.

Dicho esto, en el panorama pueden verse enfermedades como la diabetes, presión arterial alta, colon irritable, cáncer, y cuando no se cuida la piel, cáncer de piel.

CON EL SOL SE DEBE TENER CUIDADO - Foto: HOSPITAL QUIRÓNSALUD

De acuerdo con Mayo Clinic, esta enfermedad ocurre con “el crecimiento anormal de las células de la piel, se suele desarrollar en la piel expuesta al sol”, pero también aparece en zonas que no están en contacto con el sol.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informan que no todas las personas tienen el mismo riesgo, pues en algunos existe un riesgo mayor que en otros. “Este tipo de cáncer le puede dar a cualquiera. La causa de cáncer de piel que más se puede prevenir es la exposición a la luz ultravioleta (UV), ya sea a través de los rayos del sol o de fuentes artificiales como camas bronceadoras”, indican.

Así las cosas, la dermatóloga de la Universidad de Los Andes, Carolina Cabrera, en Casa Blu, programa de la misma emisora, manifestó el horario en que se debe tener más cuidado al exponerse al sol: “Las horas de mayor radiación en el día son entre las 9 a.m. y las 4 p.m., entonces en lo posible realizar las actividades al aire libre antes de las 9 a.m. y después de las 3 p.m.”.

CÁNCER DE PIEL PUEDE EVITARSE - Foto: CONSEJERÍA DE SALUD

La experta recomendó utilizar el protector o bloqueador solar, para evitar este tipo de cáncer, especialmente si se reside en ciudades donde el sol es más potente. De igual manera afirmó qué se debe tener en cuenta a la hora de adquirirlo, pues en el mercado hay diversas opciones: “Un FPS mayor de 30 y que diga que es de amplio espectro, esto quiere decir, que te va a proteger contra la radiación UVA, contra la radiación UVB y contra la luz visible”.

La dermatóloga afirmó, también, que “el protector dura cuatro horas en tu piel, pero si estás realizando actividades al aire libre debes replicarlo cada noventa minutos porque con el sudor y la actividad física se va gastando y va perdiendo su efectividad”, para evitar padecer el cáncer de piel.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel que causa el mayor porcentaje de mortalidad. - Foto: Edelman Colombia

En dado caso que una persona o una parte del cuerpo haya sido expuesto por mucho tiempo al sol y se presente algún tipo de irritación, la dermatóloga asegura que es posible utilizar “productos con aloe que sean transparentes, porque no arden, se absorben muy rápido e hidratan la piel”.

Los rayos del sol son uno de los principales factores por los que se puede desarrollar el cáncer de piel. - Foto: Getty Images

Lámparas de calor para manicure semipermanente podrían causar cáncer

La Academia Nacional de Medicina en Francia advirtió recientemente sobre los posibles riesgos cancerígenos en la piel de las lámparas de calor utilizadas para la aplicación de esmalte de uñas semipermanente, un tratamiento estético muy de moda desde hace diez años.

El barniz semipermanente, que dura de dos a tres semanas sin astillarse se aplica en centros de cuidados especializados en manicuras, qy “requiere el uso de una lámpara que combine ultravioletas (al menos 48 vatios) y diodo emisor de luz (led) para secar y fijar” las capas de barniz, señala la Academia de Medicina.

“Estas lámparas emiten rayos UV de tipo A (UVA) que penetran profundamente en la piel y son conocidos por favorecer el envejecimiento pero sobre todo el desarrollo de cánceres de piel”, añade.

Cita un estudio publicado en 2022 en una revista especializada, Clinics in Dermatology, que registra algunos casos de cáncer asociados al uso de este tipo de barniz en años anteriores.

Sin embargo, la Academia reconoce la necesidad de llevar a cabo estudios epidemiológicos de gran envergadura, para evaluar con mayor precisión el riesgo.

“El efecto acumulativo de la exposición a los rayos UVA representa un riesgo importante y puede verse agravado en el caso de piel clara o de inmunodepresión del cliente”, detalla.

También desea que se desarrollen campañas de información para el gran público y los profesionales, subrayando el riesgo de “una aplicación continua de los barnices semipermanentes, en particular en personas de piel clara”.

*Con información de AFP.