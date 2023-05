Cuatro hábitos para controlar la diabetes naturalmente

La principal característica de la diabetes es que los pacientes que la padecen presentan niveles elevados de azúcar en la sangre, los cuales pueden traerles múltiples consecuencias negativas para la salud del organismo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes tipo 2 es la más común, se presenta en personas adultas y ocurre cuando el organismo desarrolla una resistencia a la insulina, una hormona que le ayuda a regular los niveles de glucosa.

“Aproximadamente 62 millones de personas en las Américas (422 millones de personas en todo el mundo) tienen diabetes, la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos, y 244.084 muertes (1.5 millones en todo el mundo) se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado constantemente durante las últimas décadas”, señala la OMS, que agrega que la diabetes es la sexta causa de muerte en el continente americano.

Y advierte que en las últimas tres décadas los casos de diabetes tipo 2 no han dejado de crecer en prácticamente los países del mundo, sin importar su nivel de ingreso.

“La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glucémico”, indica la OMS.

Las personas con diabetes requieren insulina para mantener su calidad de vida. - Foto: Getty Images / Maskot

Por ello, el organismo multilateral advierte que es fundamental que las autoridades tracen políticas públicas para frenar su expansión. De hecho, la meta de la OMS es que para 2025 se logre frenar el crecimiento de casos de diabetes y obesidad a nivel mundial.

La diabetes puede causar afecciones en la piel como resequedad. - Foto: Getty Images

Para lograrlo también es muy importante que las personas tengan en cuenta algunas medidas que pueden implementar en sus vidas para evitar la aparición de la diabetes o para controlarla en caso de que les sea diagnosticada.

Medidas para controlar la diabetes

“La diabetes puede afectar casi cualquier parte del cuerpo. Por eso, usted tendrá que manejar sus niveles de glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre. El control de su nivel de glucosa en la sangre, así como de la presión arterial y el colesterol, puede ayudar a prevenir los problemas de salud que pueden presentarse con la diabetes”, advierte el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos.

Entre otros hábitos que pueden ser de ayuda para controlar esta enfermedad, esa autoridad sanitaria cita los siguientes:

Dejar de fumar o evitar hacerlo: El cigarrillo es uno de los peores enemigos del buen estado de salud. De acuerdo con el instituto citado, evitarlo es prácticamente un mandato para los pacientes diagnosticados con diabetes debido a que estrecha los vasos sanguíneos, lo cual puede hacer más difícil el trabajo del corazón y puede favorecer la aparición de distintas enfermedades cardiovasculares.

Evitar el colesterol: El colesterol se divide en dos: uno es el colesterol malo y otro el colesterol bueno. Los expertos en salud recomiendan evitar a toda costa el consumo de colesterol malo, que se encuentra en alimentos que tienen altos niveles de grasas trans, como algunos ultraprocesados o alimentos que son considerados como comida rápida.

Seguir un plan de alimentación: Es fundamental que con ayuda de un profesional médico los pacientes lleven una dieta saludable que les permita mantener a raya sus niveles de azúcar en la sangre. “Coma frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, pollo o pavo sin piel, pescado, carne magra y leche y quesos descremados o bajos en grasa. Tome agua en vez de bebidas endulzadas con azúcar. Consuma alimentos bajos en calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Hacer ejercicio ayuda a mantener un peso saludable. - Foto: Getty Images