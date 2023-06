Denuncian a Manuel Elkin Patarroyo por presunto maltrato animal y tráfico de animales silvestres

La senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla, dio a conocer que instauró una denuncia formal en contra del médico Manuel Elkin Patarroyo por los delitos de presunto maltrato animal y tráfico y caza ilegal de animales silvestres.

De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por el equipo de la senadora, los motivos de la denuncia incluyen hechos que se remontan a varias décadas. Según Padilla, las autoridades ambientales le dieron vía libre a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), en cabeza de Patarroyo, para que capturaran a cerca de 7.447 primates del género aotus con el fin de desarrollar una vacuna contra la malaria.

“Sin embargo, casi 40 años después no hay resultados ciertos sobre la vacuna; en cambio, sí, un centenar de irregularidades en los procesos de adquisición, captura, uso y liberación de animales. Han sido 40 años de incumplimiento de normas, de renuencia a crear el comité de ética que ordena la ley para controlar excesos y malos tratos a los animales, de abusar de animales sin restricciones, de renovar permisos para capturar animales y de procesos sancionatorios sin resultados, con la complicidad y laxitud del desaparecido Inderena y Corpoamazonía”, indicó la senadora Padilla en el comunicado.

Para Padilla lo que corresponde en este caso son sanciones de orden penal, pues consideró que se habrían cometido “incesantes irregularidades” durante los últimos 40 años. De hecho, sostuvo que ya se han practicado investigaciones de orden administrativo que habrían demostrado “falta de rigor científico y mínimamente administrativo”.

Incluso, señaló que ya ha recibido señalamientos de órganos de inspección, vigilancia y control, pero esto no ha desembocado en sanciones por supuestos delitos ambientales contra “miles de criaturas” que habrían sido capturadas. Por ello, decidió tomar cartas en el asunto.

“La denuncia contiene más de 50 anexos y en ella se pide recibir testimonio de 12 personas, entre ex trabajadores de la FIDC y funcionarios de Corpoamazonía. Además, solicita compulsar copias a la Procuraduría y a la Contraloría para que se investigue al Ministerio de Ambiente y a Corpoamazonía por la posible comisión de faltas disciplinarias que favorecieron conductas de maltrato animal y daños a los recursos naturales por parte de la FIDIC”, indicó el comunicado.

El documento, además, incluye una lista de hechos que consideró soportan la denuncia penal que instauró contra el reconocido médico.

“La FIDIC jamás contó con el permiso del Ministerio de Salud ni conformó el comité de ética que exige el artículo 23 de la Ley 84 de 1989, para experimentar en animales; más aún, tratándose de primates”, señaló la legisladora en su comunicado.

Y citó cuatro investigaciones que le han abierto a la mencionada fundación por cuenta de presuntas irregularidades en materia ambiental. Los procesos se iniciaron en 2002, 2010, 2011 y 2021. No obstante, evidenció que muchos de ellos no han avanzado o no han mostrado resultados concretos.

Por ejemplo, mencionó un proceso que empezó cuando la directora de la Fundación Entrópica, Ángela Maldonado, supuestamente denunció el tráfico ilegal de primates que estaría ejecutando la FIDIC. No obstante, sostuvo que la investigación ha tardado más de diez años y, por lo pronto, no ha sido resuelta por las autoridades.

También criticó algunas de las medidas que han tomado algunas autoridades con relación al trabajo que venía realizando la FIDIC.

“En 2010, Corpoamazonía accedió a la solicitud de la FIDIC de incluir la especie Aotus nancymaae en el permiso de captura, pese a estar incursa en un proceso de investigación disciplinaria. Este permiso, que hoy es objeto de investigación de la Contraloría y la Procuraduría, se dio haciendo caso omiso a las recomendaciones del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica y el Instituto Von Humboldt, que alertaron sobre el peligro de extinción en el que se encuentra la especie”, indicó el comunicado de la senadora.

No obstante, también menciona otros hechos más recientes. Entre otras cosas, sostuvo que en el presente año la fundación de Patarroyo les habría inoculado el virus que causa la covid-19 a 119 primates sin tener la debida autorización. Además, dio a conocer que Corpoamazonía habría registrado la fuga de 17 individuos y la muerte de otros 46.