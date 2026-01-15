Un estudio clínico controlado con placebo evaluó el efecto de un suplemento bebible en la densidad y el crecimiento del cabello en mujeres con caída capilar.

Suplemento bebible contra la caída del cabello: ¿hito científico o promesa comercial?

En un campo saturado por promesas publicitarias y productos con eficacia discutible, los últimos hallazgos clínicos sobre suplementos orales para la caída del cabello marcan un punto de inflexión potencial, sobre todo para mujeres.

Un ensayo científico reciente, publicado en una revista dermatológica revisada por pares y destacado por medios de divulgación científica, evaluó un nutracéutico bebible y demostró resultados estadísticamente significativos.

El estudio denominado Efficacy and Safety of a Drinkable Nutraceutical in Premenopausal Women with Telogen Effluvium, incluyó a 106 mujeres premenopáusicas diagnosticadas clínicamente con efluvio telógeno.

Este diseño multicéntrico, aleatorizado, doblemente enmascarado y controlado con placebo, siguió a las participantes durante seis meses, midiendo densidad capilar y el ciclo de crecimiento de los folículos mediante fototricoscopía avanzada.

Los resultados mostraron que quienes consumieron el suplemento tuvieron un aumento significativo en la densidad de cabello comparado con el grupo placebo, con cifras superiores a 27 pelos por centímetro cuadrado al finalizar el estudio.

Además, se observó una mejora estadísticamente significativa en la proporción de folículos en fase de crecimiento (anágena) frente a los que entran en fases de caída (telógeno), un indicador clave de salud capilar.

Más allá de lo cosmético, la evidencia clínica que respalda la eficacia

A diferencia de muchos productos en el mercado cuya eficacia se basa únicamente en testimonios o estudios abiertos sin control, este nutracéutico bebible fue probado con rigor científico comparable al de ensayos farmacológicos.

Ese nivel de evidencia es relevante porque permite diferenciar entre efecto real y expectativas subjetivas del usuario.

En este caso, el suplemento no solo aumentó objetivamente la densidad capilar, sino que también incrementó la proporción de folículos en fase anágena, lo cual sugiere una prolongación de la fase de crecimiento del cabello.

Estas medidas objetivas coincidieron con percepciones reportadas por las participantes: más del 90 % afirmó experimentar menos caída y mayor densidad y brillo capilar, lo que refuerza la consistencia entre datos clínicos y experiencia subjetiva.

El suplemento evaluado combinó una amplia variedad de ingredientes naturales como aminoácidos esenciales para la síntesis de queratina, antioxidantes que protegen el folículo del estrés oxidativo, adaptógenos que modulan la respuesta al estrés y compuestos que influencian la salud intestinal.

Pero la clave de su eficacia parece estar en el enfoque multifactorial del estudio, reconociendo que la caída del cabello suele responder a múltiples causas biológicas y ambientales.

Los hallazgos de este ensayo se suman a una creciente evidencia científica que sugiere que suplementos nutricionales pueden tener un rol en el manejo de la caída del cabello, especialmente en mujeres con efluvio telógeno.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el producto está en una fase de verificación científica constante, pese a que cumple con los más altos criterios de investigación.

Investigaciones anteriores han mostrado que fórmulas orales ricas en proteínas marinas y otros nutrientes pueden aumentar el crecimiento de folículos y disminuir la pérdida de cabello en estudios controlados, aunque generalmente con menos rigor metodológico que el ensayo citado.

No obstante, es crucial subrayar que no todos los suplementos en el mercado han sido evaluados con este nivel de evidencia.

Muchos productos se promueven con base en estudios abiertos, testimonios o extrapolaciones de mecanismos biológicos sin ensayos aleatorizados y controlados.