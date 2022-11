“Estamos luchando con estructuras mafiosas muy bien organizadas”: Supersalud sobre investigaciones relacionadas al SOAT

Durante el debate de control político para revisar los problemas presentados con las atenciones en salud relacionadas con el Soat, el superintendente nacional de este sector, Ulahí Beltrán, aseguró que no se estaban controlando, ni sancionando los hechos que se denunciaban. Además, dio a conocer que hay estructuras organizadas, detrás de las denuncias de la ciudadanía.

“Esto es una mafia y está identificada la territorialidad, el modus operandi, los diferentes esquemas de fraude, pero no quiero que a partir de una ligereza se alerten y dañen los procesos que están caminando”, sostuvo ante el Senado.

Dio a conocer que en el marco dichos procesos, funcionarios de la Superintendencia han sido amenazados.

“Les invito a creer en lo que vamos a hacer, pero también pido el apoyo, porque estamos luchando contra estructuras mafiosas que están muy bien organizadas y que en algunas ocasiones han permeado la institucionalidad a nivel central y territorial. Queremos la protección de nuestros funcionarios. No puede haber más mesas de trabajo con funcionarios de la Superintendencia, cuando el inicio del trabajo implica colocar un revólver. Eso no puede ser más y es lo que está pasando y queremos que nos respalden. Denos un poco de tiempo y de manera articulada, lo vamos a lograr”.

Anunció que fortalecerán el control, pero que al llegar a la Superintendencia no encontraron suficientes investigaciones.

“Del año 2016 a la actualidad solamente han sido aplicadas 24 sanciones a los infractores del SOAT. 22 a instituciones, do s a personas naturales. La cuantía no llega a los $ 5 mil millones. Las sanciones a las IPS suman $4 mil millones y el resto a las personas naturales”.

Además, aseguró que no hay investigaciones de la Superintendencia por actuaciones como los paseos a los heridos. “Viene ocurriendo, que recogen al herido y lo llevan a sitios, no necesariamente el más inmediato en la ubicación del siniestro. Eso desde los medios y desde el conocimiento del ciudadano común es visible. Eso va a cambiar. Les pido un poco de paciencia, porque ya se está notificando a la primera infractora por ese motivo y cursa con la debida rutina que debe surtirse dentro del proceso investigativo. Hay siete IPS sancionadas desde el 2016 y únicamente por fraudes por procesos documentales, no diligenciamiento correcto de formularios. Pero hay insumos insuficientes para un verdadero control”.

Asimismo, afirmó que trabajan junto a los Ministerios de Transporte, Hacienda, Salud y junto a la Adres, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía, “para efectos de abordar lo que es delito. Los entes de control, Contraloría y Procuraduría y los encargados del abordaje de lo penal han sido notificados y va a ser la rutina de aquí en adelante”.

Superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, en plenaria del Senado de Colombia. - Foto: Superintendencia de Salud

Pronunciamiento de la ministra de Salud sobre las tarifas del SOAT

Uno de los temas más importantes del día ha sido lo relacionado con el Soat. Entre otras razones por las movilizaciones y anuncios de reducción, pero también por el debate de control político adelantado en el Congreso de la República. Allí la jefe de la cartera de salud, Carolina Corcho, confirmó que se cambiarán todas las tarifas.

“No fui clara, no es que el Ministerio vaya a tomar la decisión de cambiar el manual, es que ya se tomó la decisión, va a haber un cambio del manual tarifario, no solamente del Soat, sino de todo el sistema de salud que no tienen una regulación. Esa decisión ya está en marcha y que, por supuesto, la próxima vez que hablemos al respecto, el ministerio tendrá los referentes de esa regulación”, afirmó Corcho.

“Tenemos información para verificar, pero podría haber sobre costos en, por ejemplo, tornillos para procedimientos de ortopedia. Nos parece interesante la buena fe, pero tenemos que evolucionar a auditorías, para revisar si el valor que se da si corresponde al valor del mercado de referencia”, añadió.