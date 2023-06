Exclusivo: la SuperSalud desmiente las quejas de las autoridades del Valle por medida contra la EPS Emssanar; esta es la dura respuesta

Hay una fuerte controversia en el Valle del Cauca por cuenta de una decisión que tomó la Superintendencia Nacional de Salud contra la EPS Emssanar y que provocó molestias entre las autoridades locales del departamento, pues señalaron que podría ponerse en riesgo el flujo de recursos en su red de hospitales y clínicas.

Se trata de una decisión de gran peso, puesto que la EPS Emssanar tiene más de 1,8 millones de pacientes afiliados en departamentos como el Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo.

La contundente respuesta de la SuperSalud

SEMANA conoció en exclusiva una carta que la SuperSalud le envió a la secretaria de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, y a la secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Miranda.

Allí les explica a las funcionarias punto por punto cuáles fueron las razones por las que decidieron tomar la medida cautelar contra Emssanar y, además, descartan que esto vaya a impactar negativamente en el flujo de recursos de las redes prestadoras del departamento.

“Emssanar presenta deficiencias en la calidad de la información reportada incumpliendo con lo definido en la Circular Única y sus modificatorias, así como la obligación que tiene de proveer información de forma confiable y clara, dificultando las funciones de inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia”, anotó la entidad en la misiva.

Y recordó que en condiciones normales, las EPS del régimen subsidiado postulan los montos de los pagos que deben hacerle a los hospitales y clínicas por medio del mecanismo de giro directo, que se da cuando la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) les paga directamente a esos prestadores de servicios.

Luego, la EPS celebra un comité de pagos en el cual define los pagos que va a postular y sube esa información a la plataforma de la Adres para que esa entidad efectúe el giro directo.

Si bien las EPS del régimen subsidiado deben incluir los soportes para que la (Adres) les desembolse los recursos a los hospitales y clínicas, la SuperSalud encontró que Emssanar no estaba cumpliendo a cabalidad con esta función.

De hecho, señalaron que esa EPS solo “soportó la gestión y seguimiento al 23 % de estos recursos. En consecuencia, se afecta el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la EPS, destinados para atender las obligaciones con la red de prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud”.

Por esas razones, consideraron que la decisión que tomaron no solo está justificada, sino que busca proteger los recursos públicos del sector salud.

Además, manifestaron que la medida cautelar no significa que Emssanar vaya a congelar el pago de sus obligaciones a los hospitales y clínicas del Valle del Cauca, ni de ninguno de los departamentos en los cuales desarrolla sus operaciones. De hecho, indicaron que en la práctica el proceso de giro de recursos solo tardará tres días hábiles más, siempre y cuando las postulaciones estén debidamente soportadas.

“Por el contrario, como se indicó anteriormente, establece un punto de control a fin de garantizar que los valores presentados correspondan a servicios efectivamente prestados a los usuarios; esto, a efectos de verificar de conformidad a la metodología propuesta por la EPS, que lo pagado, sea efectivamente lo facturado y realmente prestado, y es en este punto, donde realmente la responsable del flujo de los recursos es directamente la EPS”, sentenció la SuperSalud en su carta.

El superintendente nacional de Salud y la superintendente delegada llaman la atención

Una vez conocida esta misiva SEMANA conversó con el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán, y con la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, María Isabel Ángel Echeverry. Ambos en tono certero aseguran que la medida, por la que han generado la alerta, es más bien una forma de proteger al paciente y a los recursos.

“Ese hecho no puede inducirnos a nosotros a utilizar pagos indebidos y nosotros hemos identificado, no cifras menores de diferencia, entre lo que debía pagarse y lo que se había ordenado a pagar. Permitir que eso ocurra es hacernos parte de una circunstancia, que yo debo vigilar”, afirma Beltrán.

El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán, aseguró que Emssanar no viene cumpliendo de manera óptima sus funciones y por eso han tomado las medidas cautelares. - Foto: Superintendencia Nacional de Salud

Insiste en que toman esta medida cautelar por concentraciones de pagos rutinarias a ciertos integrantes de la red y qué contrario a lo que afirman desde el Valle, la medida de la SuperSalud es una medida protectora.

En esa línea, la superintendente delegada, explica que en una EPS sin medida se toma cinco días para el giro y una con medida tres días hábiles más, pero siempre se pueden optimizar tiempos.

“Todavía es muy prematuro. Tenemos dos meses con la medida, entonces la asesoría técnica que se les ha dado a veces no la aplican y se demoran. No mandan en el formato que es y hay que devolverles y no necesariamente porque haya una inconsistencia sino porque hay un erro de procedimiento. Es un aprendizaje, pero hasta ahora no se le ha afectado el flujo a nadie”, asevera con certeza Ángel.

La Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, María Isabel Ángel Echeverry, asegura que aunque se habla de la corrupción en el sector salud, cuando emprenden acciones para controlarla se genera controversia. - Foto: Superintendencia Nacional de Salud

En cifras y fechas más claras, Ángel sostiene que aunque por ahora no son muchos los valores con inconsistencias, en lo analizado entre marzo y mayo, sin ser una muestra gigantesca, hay pagos por 24.000 millones que llaman la atención.

“En abril se encontraron 88 inconsistencias alrededor de un 15 % de la muestra. Puede que haya postulaciones por mil millones. No se puede decir que es mucho o que es poco… Y siempre se revisan los pagos, pero no se retienen y las inconsistencias se separan. Aquí no pagan justos por pecadores”, agrega y aclara para quienes manifiestan que se frena el paso de los recursos.

Coinciden en que resulta contradictorio que sean las secretarias de salud, encargadas también de vigilar a las EPS, las que ahora cuestionen las medidas, pues en primera instancia debieron ser las que, en cumplimiento de sus funciones, detectaran las irregularidades que llevaron al órgano de control a tomar las medidas cautelares.

Finalmente, aseguran que vendrán nuevos resultados de las diferentes jornadas de auditorias en la región y que no se descartan, pero se investigan otros tipos de intereses que históricamente han corrompido el sistema de salud colombiano.

¿Qué dijeron las autoridades locales?

Puntualmente, la SuperSalud le ordenó a la EPS la cesación provisional de las acciones que ponen en riesgo la vida o la integridad física de los pacientes y el destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con ello, busca proteger la plata que el Estado le asigna a Emssanar para garantizar que sus afiliados sigan accediendo a los servicios de salud.

Pero la medida no ha caído bien entre las autoridades del Valle del Cauca, que han manifestado que hasta 29 hospitales podrían estar en riesgo si se mantiene la decisión del ente de vigilancia y control.

“La Superintendencia Nacional de Salud sigue adelante con esta medida de intervención del giro directo y nosotros seguimos preocupados con respecto a lo que va a pasar con los recursos de los que dependen los hospitales. Emssanar genera en promedio el 50% de los ingresos de los hospitales y el temor que tenemos es que no llegue en los primeros 10 días de junio como estamos acostumbrados y los hospitales no tengan cómo responder ante la nómina de sus empleados, contratistas y proveedores de salud. Esto generaría una dificultad en la prestación de servicios y nuevas barreras de acceso ante estas mismas dificultades a los usuarios”, sostuvo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, en un comunicado divulgado por la Gobernación este 31 de mayo.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. - Foto: Tomada del Twitter @secsaludvalle

Lesmes también argumentó que la medida de la SuperSalud contempla que un contralor, quien asume las funciones de revisor fiscal, realice una revisión exhaustiva de las cuentas e identifique las posibles deficiencias en los prestadores de servicios.

En la práctica, señaló, podría reducir el giro directo de recursos para el pago de servicios y cartera tanto a la red pública y como a las instituciones privadas.

Emssanar recibió una medida cautelar de la SuperSalud en mayo de este año. - Foto: Emssanar

Tal ha sido el grado de preocupación que varios gerentes de hospitales y funcionarios de las alcaldías de distintos municipios aprovecharon la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Sevilla (Valle del Cauca) para entregarle múltiples cartas en las cuales le pidieron al primer mandatario que levantara la medida de la SuperSalud.

Esta es la misiva completa: