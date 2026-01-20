Salud

Experto destaca las claves para un embarazo saludable después de los 40 años

Aunque la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia de riesgos, “esto no significa que pasados los 40 no sea posible llevar un embarazo saludable y controlar los riesgos asociados”.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 12:09 a. m.
Aunque la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia de riesgos, “esto no significa que pasados los 40 no sea posible llevar un embarazo saludable y controlar los riesgos asociados”.
Aunque la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia de riesgos, “esto no significa que pasados los 40 no sea posible llevar un embarazo saludable y controlar los riesgos asociados”. Foto: Getty Images

El jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud San José, de España, Juan José López Galián, ha destacado que seguir una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico y mantener un descanso adecuado, además de seguir de manera rigurosa las recomendaciones médicas, son pautas clave para un embarazo saludable después de los 40 años.

Aunque la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia de riesgos durante el embarazo, tanto para la madre, que tiene mayor probabilidad de sufrir comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión, como neonatales, entre las que pueden darse retraso del crecimiento uterino o malformaciones genéticas, y de parto prematuro o cesárea, el doctor ha destacado que “esto no significa que pasados los 40 no sea posible llevar un embarazo saludable y controlar los riesgos asociados”.

Por qué ir a la playa beneficia al cerebro y la salud mental, según la ciencia

López Galián ha enfatizado la importancia de estas pautas en un contexto en que la edad de maternidad no deja de aumentar en el mundo.

El ginecólogo ha explicado que, una vez tomada la decisión de quedarse embarazada, se debe pasar una revisión ginecológica completa que incluya una entrevista para revisar antecedentes familiares, enfermedades actuales o antiguas, infecciones pasadas, vacunaciones previas, cirugías anteriores, alergias y hábitos; y una exploración física y pruebas complementarias como una ecografía transvaginal y una citología con el fin de valorar el estado del cuello del útero.

Nación

Nueva EPS admite que su operación está en riesgo por embargos judiciales: 11 millones de afiliados están en vilo

Salud

Por qué ir a la playa beneficia al cerebro y la salud mental, según la ciencia

Salud

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

Salud

Es peor que el vino y la cerveza: farmacéutico habla sobre las bebidas más dañinas para el hígado

Salud

Advertencia del Nobel Harald Zur Hausen: “La carne de vacuno aumenta el riesgo de cáncer; cuidado con la leche”

Salud

Luis Fernando Arroyave, tras llorar en vivo en plena rueda de prensa, dice que el “shu shu shu” de Petro “nos tiene físicamente muriendo de hambre”

Salud

El pedido que le hizo la OMS a Estados Unidos; alerta sobre peligro para el mundo

Gente

“Te estoy esperando”: Blessd confirmó que será padre y compartió emotivas fotos con su novia

Gente

Navidad en familia: Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, comparte imágenes de la dulce espera de su bebé

Gente

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Lo que se debe saber sobre tener relaciones sexuales durante el embarazo
Aunque la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia de riesgos durante el embarazo, tanto para la madre, que tiene mayor probabilidad de sufrir comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión; como neonatales, entre las que pueden darse retraso del crecimiento uterino o malformaciones genéticas; y de parto prematuro o cesárea, el doctor ha destacado que “esto no significa que pasados los 40 no sea posible llevar un embarazo saludable y controlar los riesgos asociados”. Foto: Getty Images

Junto a esto, una analítica general es esencial para valorar la situación basal de la mujer; permite descartar anemia o problemas con las plaquetas, identificar el grupo sanguíneo, la concentración de glucosa en sangre, la funcionalidad del hígado y del riñón, las hormonas tiroideas, las serologías de enfermedades infecciosas, con las que se puede conocer las infecciones que la paciente ha pasado, las que no y para las que es inmune, y la orina, entre otros aspectos.

El método que recomienda Harvard para dormir mejor: hábitos simples que transforman el descanso

“Y por supuesto, un control riguroso de los factores de riesgo descritos —control del peso, de la glucosa y de la tensión arterial—, del desarrollo del bebé y de las recomendaciones médicas”, ha subrayado el experto.

El pedido que le hizo la OMS a Estados Unidos; alerta sobre peligro para el mundo

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, espera que Estados Unidos reconsidere su salida y se reincorpore a la organización, advirtiendo que la medida pone en peligro al país y al resto del mundo.

“Hay muchas cosas que se hacen a través de la OMS y que benefician a los Estados Unidos, especialmente en cuestiones de seguridad sanitaria. Por eso digo que Estados Unidos no puede estar seguro sin colaborar con la OMS”, ha apuntado Tedros en una rueda de prensa de este martes.

El próximo 22 de enero, Estados Unidos saldrá oficialmente de la OMS, un año después de que notificara a la ONU su intención de abandonar el organismo. Ahora, Tedros ha pedido a EEUU que reconsidere su postura y vuelva a formar parte de la organización. “Mi deseo es que lo reconsideren y que los Estados Unidos sigan colaborando con la OMS”, ha reiterado.

*Con información de Europa Press.

Más de Salud

La joven bogotana se encontraba con siete meses de embarazo.

Experto destaca las claves para un embarazo saludable después de los 40 años

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS

Nueva EPS admite que su operación está en riesgo por embargos judiciales: 11 millones de afiliados están en vilo

Foto de archivo de una joven leyendo un libro en la playa

Por qué ir a la playa beneficia al cerebro y la salud mental, según la ciencia

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

Alcohol, bebidas alcohólicas

Es peor que el vino y la cerveza: farmacéutico habla sobre las bebidas más dañinas para el hígado

Harald Zur Hausen, premio Nobel de Medicina, durante una conferencia en la que alertó sobre los riesgos de la carne de vacuno y la leche en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

Advertencia del Nobel Harald Zur Hausen: “La carne de vacuno aumenta el riesgo de cáncer; cuidado con la leche”

Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, en la rueda de prensa que ofreció

Luis Fernando Arroyave, tras llorar en vivo en plena rueda de prensa, dice que el “shu shu shu” de Petro “nos tiene físicamente muriendo de hambre”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El pedido que le hizo la OMS a Estados Unidos; alerta sobre peligro para el mundo

La caída del pelo se empieza a notar dos meses después de haber superado el virus.

Ensayo clínico propone suplemento que evita la caída del cabello en mujeres

Vacunación Influenza

¿Volverá el tapabocas? Infecciones respiratorias agudas en Rionegro aumentaron en 2025

Noticias Destacadas