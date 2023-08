Ley de biopolímeros: tres puntos claves sobre esta norma que pondrá tras las rejas a quienes los apliquen

1. Cárcel para quienes los apliquen

Quien inyecte biopolímeros, polímeros o cualquier sustancia modelante no aprobada en Colombia enfrentará una pena de cárcel que va desde los 2 años y 8 meses hasta los 15 años. En ese sentido, el proyecto es claro en que dependiendo de la gravedad del caso, incluso podrían ser más años.

2. El sistema de salud cubrirá cirugías

Si bien advierte que existen casos en los que las personas no llegan a sentir ninguna manifestación adversa —depende de la cantidad y la profundidad en la que hayan sido aplicados— , la reciente inyección de la vacuna contra la covid-19 hizo que miles de pacientes presentaran reacciones adversas a los biopolímeros.

En todo caso, “ no es verdad que estas sustancias puedan ser retiradas por completo. En la gran mayoría de casos solo se puede extraer una parte y a un costo muy alto, pues dejan cicatrices y deformidades”. Para esta especialista, lo importante es no caer en engaños ante la tentación de acceder a un procedimiento estético que se dice “milagroso y barato”.

3. Pedagogía sobre lugares seguros para hacerse procedimientos estéticos

En ese sentido, una de las grandes luchas de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica es que en el país exista la claridad de que un cirujano plástico no es lo mismo que un esteticista. “Lo primero que debe asegurarse una persona interesada en cualquier procedimiento de esta naturaleza, es que quien lo vaya a practicar cuente con los estudios necesarios. No con un curso de unos pocos meses”, explica Triana.

Se sabe que cerca del 70 por ciento de los casos de aplicación de estas sustancias en el país son hechos por esteticistas y no por cirujanos plásticos. De ahí que esta Ley conmina al Ministerio de Salud a publicar un listado de cuáles son las sustancias permitidas, una herramienta que actualmente no existe en el país.

Triana habla de la importancia de lo que denomina los cuatro pilares de la seguridad del paciente: “Lo primero que uno debe preguntarse es quién me realizará el procedimiento. Si cuenta con la experiencia y el conocimiento científico. Luego, dónde se realizará; si el lugar cuenta con registro de alguna Secretaría de Salud u organismo de control. La tercera pregunta debe responder si el paciente es apto para el procedimiento. Y la última es si el plan quirúrgico o estético fue discutido entre el médico y el paciente, es decir, si la persona conoce con certeza qué se le aplicará y en qué cantidad”.

Estas sustancias derivadas del petróleo, tras ser aplicadas en el cuerpo, derivan en granulomas o cuerpos extraños, que con el tiempo causan complicaciones de salud y obligan a los pacientes a retirárselos de urgencia. A esto se suma que, como se trata de una práctica ilegal, no existen registros precisos de quiénes se inyectan estas sustancias y quiénes deciden extraérselas.

Y Triana cita el sonado caso de la presentadora Jessica Cediel. “Efectivamente, lo que a ella se le aplicó fue ácido hialurónico. Pero no en la cantidad indicada por el Invima para esa marca. Las afectaciones de salud llegaron porque recibió casi diez veces más de lo permitido, que eran unos 20 centímetros, y solo para uso intraarticular. Así que no basta solo con saber qué producto me inyectarán, sino qué cantidad”.