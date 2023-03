Médicos colombianos encontraron novedosa forma de clasificar a las personas con hipertensión

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo que más preocupa a los profesionales y a las autoridades de salud, y no es para menos, pues según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 1.280 millones de personas adultas entre los 30 y los 79 años viven con esta condición.

Entre otros factores de riesgo están la edad avanzada, la obesidad y el sobrepeso, el consumo excesivo de sodio (generalmente por medio de la sal), el sedentarismo, algunas características genéticas y tomar alcohol de manera exagerada.

Pero una de las inquietudes de la OMS es que casi la mitad (el 46 %) de estas personas que padecen hipertensión no han sido diagnosticadas, más aún porque se trata de una de las primeras causas de muerte en todo el mundo, pues está asociada a distintas enfermedades cardiovasculares.

Además, es un problema de salud que no provoca síntomas visibles en la mayoría de los casos, a menos que la presión arterial sea demasiado alta.

Pues bien, pese a las dificultades que representa diagnosticar esta condición de salud, recientemente un grupo de médicos colombianos publicó una investigación que se hizo en el Centro Clínico y de Investigación SICOR de Medellín sobre una nueva metodología para identificar a las personas que sufren de hipertensión.

El estudio fue publicado en la prestigiosa revista científica Hypertension Research y su nombre es Perfiles hemodinámicos de la hipertensión arterial con monitorización ambulatoria de la presión arterial.

La hipertensión puede causar serios inconvenientes de salud, especialmente afectar el corazón. - Foto: Getty Images

Uno de los objetivos de los investigadores, precisamente, era usar un método llamado Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas para identificar parámetros de la función del sistema circulatorio como la distensibilidad arterial total, que se refiere a la capacidad que tienen las arterias de expandirse o contraerse dependiendo de las necesidades del organismo.

Los autores de la investigación evaluaron las condiciones de la hemodinámica arterial (que analiza el comportamiento de las venas y las arterias) en 7.434 individuos. De ellos, 5.523 tenían hipertensión arterial y otros 1.950 eran normotensos, es decir, personas que tienen una tensión arterial que está dentro de los parámetros que se consideran normales.

Hay factores de riesgo para la hipertensión como el consumo excesivo de sal, la edad o la obesidad. - Foto: Getty Images

A su vez, se conoció que alrededor del 54 % de las personas que participaron en el estudio eran hombres y cerca del 21 % padecían de obesidad. Todos los pacientes analizados eran residentes en Colombia.

“Se proporciona un nuevo método para la evaluación simultánea de la hemodinámica arterial con Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) de 24 horas como única herramienta de diagnóstico, que permite una evaluación integral de la función arterial para los subtipos de hipertensión”, indicaron los autores de la investigación.

En otras palabras, lo que hicieron fue clasificar a las personas hipertensas en cuatro subtipos o grupos distintos, lo cual también podría facilitar que los profesionales médicos les brinden un tratamiento, según sus condiciones.

Por ejemplo, hay un subtipo de pacientes que fue clasificado dentro de otro subtipo llamado volumétrico. “Generalmente, se da porque consumen mucha sal o porque tienen sobrepeso, eso hace que su volumen sanguíneo sea más alto”, le dijo Dagnóvar Aristizábal, director ceintífico Sicor al diario El Colombiano.

Los investigadores también identificaron a un grupo nurogénico, que fue clasificado en ese subtipo debido a que contaba con un aumento de la presión arterial vinculado a estímulos fuertes enviados directamente desde el cerebro.

Otro subtipo estaba relacionado con la función del sistema nervioso simpático, que responde cuando el cuerpo humano se enfrenta a situaciones de presión y estrés altos. Y uno más fue asociado al estrechamiento de las arterias, que hace que la sangre tenga dificultades para circular adecuadamente.

La hipertensión es una de las principales causas de muerte en el mundo. - Foto: Getty Images

“Hoy en día el tratamiento es bastante indiscriminado porque no había manera de separar a los pacientes, así como lo logramos nosotros. Con estos resultados ya estamos tratando a estos hipertensos con el tratamiento adecuado y el resultado ha sido fantástico porque el control es más inmediato, no necesita hacer combinaciones de medicinas (que es lo habitual al no saber qué está pasando) y se genera un tratamiento personalizado”, concluyó Aristizábal en entrevista con El Colombiano.