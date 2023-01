“No es fácil ser fuerte, sigo luchando día a día por mejorar”: habla joven que se volvió famosa por compartir su día a día en quimioterapia

El fútbol, los paisajes y su transcurrir en el hospital son temas retratados y filmados por Daliana. Sus cuentas en Twitter, Instagram y hasta en Twitch giran en torno a eso que la caracteriza y diferencia.

Sin duda, su adolescencia ha sido retadora y ella se ha dedicado a contarle al mundo que sigue con la energía para vivir su tratamiento.

“No es fácil ser fuerte. Me dijeron que me tenían que amputar y me amputé. Me han puesto quimio en diferentes ocasiones, sin quejarme lo hice. Que la quimio tendría muchos efectos y aguanté. Me dijeron que se caería el cabello y lo acepté. Y sigo luchando día a día por mejorar”, escribió la joven en una de sus más recientes publicaciones.

No es fácil ser fuerte

Me dijeron que me tenían que amputar y me amputé

Me han puesto quimio en diferentes ocasiones, sin quejarme lo hice

Que la quimio tendría muchos efectos y aguanté

Me dijeron que se caería el cabello y lo acepté



Y sigo luchando día a día por mejorar pic.twitter.com/j5KKdNvblx — la china de titanio🥀 (@Flor0fParchita) January 3, 2023

La frase poderosa acompañada de una fotografía en el hospital se hizo viral en Twitter. A 11 horas de su publicación tiene más de 41 mil me gusta y más de 2.600 retweets. Uno de esos, el de la actriz y también paciente de cáncer Lorena Meritano. “Te abrazo, recontra fuerte”, escribió la argentina que se recuperó de un cáncer de seno.

Otros de los comentarios elogian la actitud de la joven venezolana que vive en España y que recientemente estrenó silla de ruedas.

“Esta GRAN joven hace mucho tiempo que le vengo dando seguimiento, por su deseo de seguir viviendo en su lucha día tras día, por sus problemas de salud. ¡Ella si es una verdadera guerrera! Debiéramos aprender de ti, aquellos que teniendo la salud no las valoramos. Estás en mis oraciones”, escribió uno de los internautas.

Buenos días a todos, mi calva y yo les mandamos saludos💛👩🏻‍🦲



Ah y FUCK CANCER! pic.twitter.com/cgSINOWQQV — la china de titanio🥀 (@Flor0fParchita) January 3, 2023

¿Cómo comenzó su historia con la enfermedad?

La joven ha contado que desde que tenía 14 años recibió un diagnóstico de cáncer llamado Sarcoma Sinovial.

“Tiende a salir en las articulaciones y como de 100.000 mil personas solo un 2% tiene la posibilidad de desarrollarlo. Me operaron. Cuando me dijeron la noticia recuerdo, estaba muy agobiada por mi familia, yo no sabía qué pasaba, pero algo en sus caras me decía que yo no estaba bien. La Dra. me dijo “el problema está aquí” (tachando con el boli la palabra maligno). ‘Tienes cáncer’ dice”, relató a sus seguidores.

Reseñó que desde ese día le comentaron que ese tipo de cáncer era poco sensible a quimioterapia, por lo que le sugirieron la amputación, “esa palabra hoy en día me da escalofríos aún”, expresó hacia 2019 Daliana.

“Añadió, te aplicaremos ciclos de quimioterapia, la quimio hace caer las pestañas, las cejas y el cabello. Yo salí del consultorio y recuerdo tirarme al piso con mi tía a llorar y lo único que decía era, tía, mi cabello... Luego de ese golpe tan bajo empecé mis quimioterapias... a mis 14 años jamás me imaginaba lo que vendría”, agregó.

VOY A HACER UN HILO DE MI HISTORIA CONTRA EL CÁNCER QUE MUCHOS NO SABEN.

Cuando tenia 14 años me diagnosticaron un cáncer llamado Sarcoma Sinovial; tiende a salir en las articulaciones y como de 100.000mil personas solo un 2% tiene la posibilidad de desarrollarlo.

Me operaron. — la china de titanio🥀 (@Flor0fParchita) May 6, 2019

Hola Chicos. No es mi mejor vídeo pero si lo hago de todo corazón.



Seguiré con mi tratamiento alterno y con todo esto tendré que someterme a quimios muy fuertes (es lo que hasta ahora me han ofrecido) para parar todo lo que no me beneficie. Un abrazo. Y #FUCKCANCER pic.twitter.com/YW8h7YIiCX — la china de titanio🥀 (@Flor0fParchita) November 6, 2022

Las demás facetas de Daliana

La chica de titanio, como también se identifica en Twitter, además de relatar los vaivenes de su tratamiento, comparte sobre fútbol. Es más, celebró el reciente título de la tricampeona mundial, Argentina.

“Lo de Argentina es inexplicable, se merecían el mundial desde el primer momento. En el fútbol siempre hay revancha. Messi se merecía esto, una de las mejores finales del mundo”, dijo.

Además, comparte las historias de otros pacientes y comenta los mensajes que envían los seguidores.

“Qué locura. GRACIAS por este detallazo sinceramente ha hecho mi día. ¡Un abrazo de gol en el 94! Gracias por hacerlo posible, por los ánimos y por sacarme una sonrisa”, respondió a uno de los vídeos de apoyo.

Que locura🤯🤯🤯!!! GRACIAS por este detallazo sinceramente ha hecho mi día♥️⚽️un abrazo de gol en el 94! Gracias por hacerlo posible, por los ánimos y por sacarme una sonrisa🤘🏻@deynac18 https://t.co/qksmThGQeP — la china de titanio🥀 (@Flor0fParchita) November 15, 2022

Por ahora, la joven venezolana continúa su tratamiento de quimioterapia en Europa. Como ella misma comparte a través de sus redes sociales, mezclando la valentía, con los golpes inesperados o ya conocidos.