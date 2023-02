“No han tenido en cuenta a médicos”: expresidente de la Academia Nacional de Medicina cuestionó a la ministra Corcho, ¿qué más dijo?

Este viernes, 3 de febrero, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, fue partícipe en una reunión con la Academia Nacional de Medicina, en la que intervino para hablar de la reforma a la salud y el futuro de este sector en el país.

Durante el encuentro, la jefa de la cartera sanitaria fue duramente cuestionada por el expresidente de la asociación, Hermán Esguerra Villamizar, debido a lo que él considera, es la falta de participación médica en la construcción de la reforma.

Además, se refirió a la crisis en el sistema de salud que se vivió en el país por cuenta de la implementación de la Ley 100, que según contó, tampoco contó con la participación del talento humano en salud.

“Usted ha citado en varias ocasiones al doctor José Felix Patiño, y una de las situaciones que habló con respecto a la Ley 100, es que no hubo participación médica para su elaboración; segundo, tuvieron que pasar más de 20 años para que el cupo médico, después de la gran crisis dada por la Ley 100, tubiera participación médica, comandada por la Academia Nacional de Medicina”, dijo Esguerra.

Y contó que ahí apareció la Ley Estatutaria, “una elaboración de la que usted participó y prácticamente fue realizada por el cuerpo médico, y una vez empezó, el ministro (Alejandro) Gaviria empieza a hacer una implementación de la misma, pero supremamente lenta y en muchos casos ineficaz, por lo que la Academia Nacional de Medicina hizo el llamado sobre la ley, que da la forma de aplicar el derecho a la salud”.

“Posteriormente, la academia entregó 89 recomendaciones de un estudio muy pormenorizado que duró cerca de 3 años, y después, quizá por la pandemia u otras características, no se llega a nada”, agregó.

Y viene el fuerte cuestionamiento: “Entonces desde el nuevo gobierno se habla de la reforma a la salud, por lo que le pregunto: ¿ustedes por qué no han acudido a la participación, ayuda, complementación, consejo, experiencia, conocimiento del talento humano en salud para esa reforma?”.

Finalmente hizo el llamado: “Echen mano, doctora. Usted conoce bien el cuerpo médico, porque usted fue partícipe de él”.

A esto la ministra respondió: “La mayoría de ustedes me conoce, y saben dónde se ha forjado mi liderazgo, que fue en los gremios médicos. Si hoy yo puedo hablar con propiedad, es porque llevo prácticamente desde que inicié mi residencia discutiendo con los gremios médicos esto. Es que el origen de esto son los gremios, la Ley Estatutaria, yo no he sido militante de los partidos políticos de izquierda, así haya tenido afinidades con ellos, yo he sido militante de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, de la Federación Médica Colombiana, de la Gran Junta Médica Nacional y mi liderazgo se ha forjado aquí, y eso fue lo que escogió el presidente de la República”.

“Él quería que alguien con esa proveniencia dirigiera esto, y por eso soy la ministra de Salud”, concluyó.

En el mismo encuentro, la jefa de la cartera sanitaria dio unas declaraciones que desataron nuevamente la polémica: “Cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora. Junta autorreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. El problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y gobernadores, son los médicos. Porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo; el médico induce el nivel de demanda en el nivel primario”, afirmó Corcho.

Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar. Una de las más duras respuestas vino por parte del presidente del Congreso, Roy Barreras.

“Soy médico. Como colega les pido excusas… Ustedes salvan vidas todos los días… los aplaudimos en la pandemia… se jugaron la vida y ¿ahora son los culpables?”, escribió en su cuenta de Twitter.