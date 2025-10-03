Nueva EPS informó que está realizando ajustes en su red de prestadores que implican la terminación de contratos con “algunas IPS” en distintas regiones del país. La aseguradora explicó que busca “fortalecer la calidad y cobertura” y que la transición se hará con mecanismos.

Según un comunicado difundido por la entidad, las IPS afectadas deberán seguir prestando los servicios durante un periodo de transición de 60 días desde la notificación formal de la terminación, lapso en el que la Nueva EPS dice que articulará la entrada de los nuevos prestadores. Esa garantía aplica especialmente a la atención de baja y mediana complejidad.

La compañía también explicó que los cambios responden a la necesidad de fortalecer la suspensión del gasto y la administración de recursos, en el marco de la intervención forzosa administrativa que pesa sobre la entidad.

En ese contexto, Nueva EPS ha señalado avances en la estabilización de giros a prestadores: desde agosto la entidad reporta giros por miles de millones de pesos como parte de un plan para normalizar pagos y conciliar cartera con hospitales y clínicas.

La entidad afirmó que buscan fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto | Foto: Nueva EPS

Ese ajuste llega en un momento de tensión por los controles y cuestionamientos fiscales que han rodeado a la EPS. En los últimos meses, se han puesto en evidencia problemas administrativos y de liquidez en la entidad, además de observaciones sobre anticipos sin legalizar y otras devoluciones que las autoridades de control han señalado como riesgos fiscales.

A esto se suman hallazgos recientes de los entes de control. La contraloría ya había advertido que Nueva EPS acumula más de 22,7 millones de facturas pendientes de auditoría, con un valor cercano a 22,1 billones de pesos, de los cuales 13,2 billones corresponden a cuentas aun sin procesar tras depurar suplicados.

También alertó sobre el crecimiento de los anticipos sin legalizar, que pasaron de 3,4 billones en 2023 a 8,6 billones en 2024, lo que eleva el riesgo fiscal de la entidad.

La Superintendencia de Salud mantiene medidas de intervención sobre la EPS, lo que contextualiza la decisión de reconfigurar la red.

¿Qué deben saber los afiliados?

La EPS afirma que los servicios de baja y mediana complejidad están “garantizados” durante la transición y que informará la nueva red a través de sus canales oficiales.

En los casos en que haya acuerdos puntuales con clínicas u hospitales, la continuidad se ha resuelto mediante pactos locales; sin embargo, la situación varía por departamento y prestador.