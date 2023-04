Pacientes Colombia responde a Petro: “no nos sentimos identificados con la ministra Carolina Corcho, debe dar un paso al costado”

PACIENTES HABLAN Presidente Petro

1) La ministra no defiende a los pacientes

2)Decimos NO a la reforma de @carolinacorcho

3) La reforma de @MinSaludCol no resuelve ninguno de los problemas del sistema

4) No hay cambios en su gobierno, todo es igual y peor https://t.co/ZtvcxP6lBU pic.twitter.com/nBC4GDxPSM