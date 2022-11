“Sin concertación, improvisado y obsoleto”, son algunas de las críticas al nuevo programa de salud del gobierno Petro

Hoy en Aracataca, Magdalena, con la asistencia de alrededor de 6 mil personas y en medio de un aguacero que se escuchó hasta en la transmisión de YouTube, se lanzó Tu Programa de Salud Territorial. A dicho anuncio también le llovieron críticas.

Por ejemplo, la del exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien en su columna, ¿Crónica de una debacle anunciada?, argumentó, entre otras ideas, que este programa es retrógrado.

“El modelo evoca unos tiempos ya pasados en la salud pública. La palabra resolutividad no aparece prácticamente, ni la gestión del riesgo y la predicción solo aparece en el título del programa. La novedad son equipos barriales o veredales conformados por médicos, enfermeras y psicólogos que tendrán asignadas 400 o 500 familias bajo un enfoque de prevención. Eso suena bonito, y en época preelectoral será un gancho indudable, pero no se ve cómo van a resolver los problemas de salud”, sostuvo Ruiz.

Otros de los cuestionamientos, como lo explicó para SEMANA el exviceministro de Salud, Germán Escobar, es que no hay un respaldo normativo publicado en los canales del Ministerio de Salud.

“No se tiene un documento técnico, un acto administrativo o una resolución… Lo que hay es un documento de borrador que se filtró; allí no se establecen indicadores de seguimiento, los cómo. Cómo se va a hacer trazabilidad, cómo se va a conectar cuando se encuentre una persona que necesite atención más compleja… Todo eso queda absolutamente negado, no hay ninguna descripción, tampoco de cómo se va a evaluar el programa, por lo cual parece ser una improvisación de la ministra”, argumentó.

En esa línea, el exdirector de Epidemiología de dicha entidad, Julián Fernández Niño, a través de su cuenta de Twitter manifestó que “el documento del “modelo preventivo y predictivo” que no es modelo ni es predictivo, fue escrito solo por una asesora, basado mayormente en la tesis doctoral de Erwin Hernández. No fue consultado con ciudadanos ni organizaciones sociales ni Secretarías de Salud. De no creer”.

Ahora, no fue lo único que dijo Niño sobre el Programa.

“Cuando dijeron que iban a lanzar un modelo ‘predictivo’, yo me imaginé uso de big data, machine learning, modelamiento del riesgo, análisis de prospectivo, salud digital, etc. Pero no, lo predictivo solo es el título.

La propuesta parece que la escribieron en los años ochenta. Resulta que el tal “modelo de salud preventivo y predictivo” no es modelo de salud, sino programa. Qué bueno que se dieron cuenta. No tiene nada de predictivo. Se centra en prevención individual. No es clara articulación con rutas de atención y sistema de información”.

El documento del "modelo preventivo y predictivo" que no es modelo ni es predictivo, fue escrito sólo por una asesora, basado mayormente en la tesis doctoral de Erwin Hernández.



No fue consultado con ciudadanos ni organizaciones sociales ni secretarías de salud.



De no creer — Julián A. Fernández-Niño (@JFernandeznino) November 3, 2022

También, desde los datos, aseguró Escobar, en conversación con este medio, que si bien es un programa con buenas intenciones, los cómo son los sujetos de las críticas.

“Estas estrategias son efectivas en zonas muy retiradas como Guainía, Vaupés o la Orinoquia, donde hay comunidades que se encuentran a horas y días de las zonas urbanas, para estos casos los equipos multidisciplinarios han demostrado ser relativamente eficientes. Pero con la evidencia, no está demostrado que en las zonas densamente pobladas, en este momento, Colombia tiene el 70 % de habitantes en las pobladas, estos equipos no sean eficientes porque básicamente las personas no están en su casa”.

Añade que aspectos como el costo de los equipos médicos interdisciplinarios (Emit) y la conformación de los mismos puede llevar a no conectar a la población y tampoco a resolver los problemas. “Parece que la ministra no hace caso a la evidencia, sino que arma equipos que pueden costar más y resolver menos”, concluyó.

Como respuesta, la ministra Carolina Corcho dijo para SEMANA que respecto a la normativa ya existe la Resolución 518, la Ley 1438, la Ley 1751 Estatutaria en salud y que, aunque los Emit no están explícitos, en la Ley 1438 se denominan equipos básicos.

Añadió que “son normas que siempre han existido en Colombia, pero subutilizadas. Las estamos aplicando para que el programa se vuelva un modelo”. Y cuando dicho programa sea un modelo se emitirá nueva normativa. “Esa es la idea, que se convierta en modelo, por eso el monitoreo en los territorios para hacer los ajustes conforme a las realidades del territorio, de manera inductiva, de la realidad territorial al modelo y no al contrario, un documento que no tenga ninguna relación con las realidades”, expresó.