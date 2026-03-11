¿Viaja en Semana Santa? Revise las vacunas obligatorias que debe tener antes de salir de Bogotá

A pocos días del inicio de la Semana Santa, temporada en la que se registra un alto flujo de desplazamientos nacionales e internacionales, la Secretaría Distrital de Salud emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos que planean salir de la capital.

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

La entidad enfatizó la necesidad de verificar los esquemas de vacunación, ante el reporte de un incremento en la circulación de virus como la fiebre amarilla y el sarampión en diversas regiones.

Según el informe oficial, Bogotá cuenta actualmente con más de 200 puntos de vacunación habilitados donde se han administrado cerca de 52.000 dosis. Estas vacunas forman parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lo que garantiza que su aplicación sea gratuita para la población en la mayoría de los casos establecidos por la ley.

La autoridad sanitaria instó a los turistas a revisar la situación epidemiológica de sus destinos, especialmente ante el repunte global de sarampión registrado durante los primeros meses de 2026.

En lo corrido del año, Estados Unidos ha confirmado 1.137 casos, México reporta cerca de 10.000 incidentes y Canadá ha registrado 70 nuevos casos, cifras que mantienen en alerta a los organismos de control migratorio.

Esta advertencia cobra relevancia para los ciudadanos que planean asistir a los eventos relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica. Al respecto, la institución señaló que “todos los niños y niñas menores de 10 años deben contar con dos dosis. Adicionalmente, niños, niñas y adolescentes entre 7 y 16 años deben recibir una dosis adicional de sarampión-rubéola”.

El cumplimiento de este requisito busca mitigar el riesgo de importación de variantes del virus al territorio colombiano tras el regreso de los viajeros.

Asimismo, la Secretaría de Salud precisó que la población comprendida entre los 6 meses y los 59 años debe realizar una revisión técnica de su carné de vacunación antes de salir del país. En caso de no contar con el esquema completo, es necesario aplicar el refuerzo conocido como la ‘dosis del viajero’.

La recomendación oficial indica que la vacuna contra el sarampión y la rubéola debe administrarse con al menos 15 días de anticipación antes de emprender cualquier viaje internacional para asegurar la efectividad de la respuesta inmunológica.

Finalmente, el Distrito recordó que los puntos de vacunación en centros comerciales, terminales de transporte y hospitales públicos permanecerán operativos durante la temporada vacacional. Se sugiere a los viajeros portar siempre el carné físico o digital para evitar contratiempos en los controles sanitarios de aeropuertos y pasos fronterizos.