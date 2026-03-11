Salud

¿Viaja en Semana Santa? Revise las vacunas obligatorias que debe tener antes de salir de Bogotá

La Secretaría de Salud de la capital solicitó a los viajeros verificar sus esquemas de vacunación.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
11 de marzo de 2026, 4:27 p. m.
El distrito recomendó estar al día con las vacunas antes de salir de viaje para evitar la propagación de diferentes virus.
El distrito recomendó estar al día con las vacunas antes de salir de viaje para evitar la propagación de diferentes virus. Foto: Secretaría de Salud

A pocos días del inicio de la Semana Santa, temporada en la que se registra un alto flujo de desplazamientos nacionales e internacionales, la Secretaría Distrital de Salud emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos que planean salir de la capital.

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

La entidad enfatizó la necesidad de verificar los esquemas de vacunación, ante el reporte de un incremento en la circulación de virus como la fiebre amarilla y el sarampión en diversas regiones.

Según el informe oficial, Bogotá cuenta actualmente con más de 200 puntos de vacunación habilitados donde se han administrado cerca de 52.000 dosis. Estas vacunas forman parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lo que garantiza que su aplicación sea gratuita para la población en la mayoría de los casos establecidos por la ley.

La autoridad sanitaria instó a los turistas a revisar la situación epidemiológica de sus destinos, especialmente ante el repunte global de sarampión registrado durante los primeros meses de 2026.

Salud

Medicar las emociones, ¿realmente se necesitan los antidepresivos?

Salud

Lo que nadie le dice sobre comer huevos todos los días; hablan los expertos

Salud

Invima ordena el retiro de producto infantil por registro falso: alerta sanitaria

Salud

Nuevo estudio señala cuáles son los efectos de la reducción de jornada en la salud

Salud

Ministerio de Salud desmiente supuesta suspensión de tratamientos críticos: se garantiza continuidad en toda Colombia

Salud

Nuevo reto viral promueve el consumo excesivo de acetaminofén. Autoridades alertan

Salud

Alerta de salud en Panamá: 150.000 personas padecen enfermedad renal y miles requieren diálisis

Bogotá

¿Piensa salir de Bogotá en Semana Santa? Estas son algunas recomendaciones de salud para tener un buen viaje

Turismo

Monserrate en Semana Santa: horarios y recomendaciones para visitar este importante santuario en Bogotá

Bogotá

Por primera vez en tres años, no ocurrieron homicidios en la noche del Miércoles Santo en Bogotá

En lo corrido del año, Estados Unidos ha confirmado 1.137 casos, México reporta cerca de 10.000 incidentes y Canadá ha registrado 70 nuevos casos, cifras que mantienen en alerta a los organismos de control migratorio.

Esta advertencia cobra relevancia para los ciudadanos que planean asistir a los eventos relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica. Al respecto, la institución señaló que “todos los niños y niñas menores de 10 años deben contar con dos dosis. Adicionalmente, niños, niñas y adolescentes entre 7 y 16 años deben recibir una dosis adicional de sarampión-rubéola”.

El cumplimiento de este requisito busca mitigar el riesgo de importación de variantes del virus al territorio colombiano tras el regreso de los viajeros.

Asimismo, la Secretaría de Salud precisó que la población comprendida entre los 6 meses y los 59 años debe realizar una revisión técnica de su carné de vacunación antes de salir del país. En caso de no contar con el esquema completo, es necesario aplicar el refuerzo conocido como la ‘dosis del viajero’.

La recomendación oficial indica que la vacuna contra el sarampión y la rubéola debe administrarse con al menos 15 días de anticipación antes de emprender cualquier viaje internacional para asegurar la efectividad de la respuesta inmunológica.

Finalmente, el Distrito recordó que los puntos de vacunación en centros comerciales, terminales de transporte y hospitales públicos permanecerán operativos durante la temporada vacacional. Se sugiere a los viajeros portar siempre el carné físico o digital para evitar contratiempos en los controles sanitarios de aeropuertos y pasos fronterizos.