Video | “Deje que haya democracia”: a gritos, Andrés Forero pide que le dejen hablar en el debate de la reforma a la salud

Andrés Forero es representante a la Cámara del Centro Democrático y pertenece a la Comisión Séptima. Desde el comienzo de su gestión como legislador se mostró en desacuerdo con muchas decisiones de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ha intervenido en temas como la vacunación contra la viruela símica, la escasez de medicamentos y, por supuesto, la reforma al sector.

Forero fue uno de los nuevos representantes que llegó al Congreso en el 2022, pero ya tenía experiencia previa relacionada en el Concejo de Bogotá. Ha sacado varias denuncias que publica en sus redes sociales, ha accedido a fuentes con información clave del sector y poco a poco se convirtió en uno de los más insistentes y participativos en las discusiones.

Representante del Centro Democrático, Andrés Forero. - Foto: Comunicaciones del representante.

En las últimas jornadas de debate por la reforma a la salud ha expresado -en varias ocasiones- que el presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, no les ha dado garantías de participación; que aunque votó por él, no ha cumplido con su papel y que como oposición y minoría tienen derecho “al uso de la palabra”, es decir a las intervenciones. Su descontento con esa falta de “permiso” para hablar, se suma a que no fue asignado como parte de los ponentes del proyecto.

La inconformidad que venía manifestando tuvo su punto máximo este 25 de abril, cuando en la discusión se levantó de su curul y le gritó al representante Escaf.

“Le pregunté a usted. Usted me dijo que no me iba a dar la palabra cuando le pedí una interpelación. No más presidente, no más irrespeto. Deje que haya democracia”, dijo Forero en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.

El representante @AForeroM merece todo nuestro reconocimiento por el INCREÍBLE trabajo que ha hecho defendiendo la salud de los colombianos a pesar de la falta de garantías que ha tenido la oposición en este debate. pic.twitter.com/1Ilcv8mshI — Daniela María (@DanielaFajardoD) April 26, 2023

Una vez finalizado el debate, del que salió previamente por falta de garantías, se refirió con más calma a lo que ha venido sucediendo.

“Hemos visto cómo Escaf, de manera sistemática, de manera constante, ha vulnerado los derechos de la oposición y ha violado la Ley Quinta, haciendo que los congresistas solamente podamos intervenir durante dos o tres minutos en una iniciativa de tanta trascendencia”.

Comenzó afirmando también que la gestión de reforma a la salud no ha sido como la ministra Carolina Corcho ha dicho. “Vemos, después de un trámite bastante accidentado, que esta, sin duda alguna, no es, como dice la ministra, la reforma más discutida y más debatida en nuestra historia republicana, sino que es una de las más ilegítimas y con mayor cantidad de vicios”.

Además, se refirió a las audiencias públicas que estaban programadas hasta este 24 de abril, pero que se finalizaron, sin más explicaciones, en el mes de marzo.

“Hemos visto como el presidente Agmet Escaf y el Pacto Histórico sistemáticamente limitado a la participación democrática. Vimos como ellos, a pesar de haber firmado y haber aprobado una proposición, limitaron y acortaron las audiencias públicas”, aseveró.

Debate de la reforma a la salud este 25 de abril. - Foto: Guillermo Torres

Sobre lo sucedido en la discusión de este martes y la de la semana pasada, dijo que hay irregularidades.

“También hundieron una proposición que buscaba que se pudiera votar artículo por artículo y finalmente vimos que no terminaron votando los 21 integrantes de la Comisión. Esto se suma a los chantajes burocráticos que vimos por parte del gobierno, a la indebida intromisión de parte de la señora primera dama en un tema de carácter legislativo”, añadió en sus declaraciones.

“Vuelvo a insistir, esta no es la reforma más debatida en nuestra historia republicana, pero sí puede ser una de las más ilegítimas. En síntesis es lamentable que la carta de defunción del sistema de salud colombiano se haga a los pupitrazos por parte del señor Escaf”, concluyó Forero.