A través de un video en redes sociales, el exministro del Gobierno Petro anunció su precandidatura independiente y pidió no ser encasillado con ninguna corriente política.

De acuerdo con Lizcano, lo manifestado por Leyva en la carta contra el presidente Petro, no le aporta nada a Colombia, recalcando que en últimas son temas personales del jefe de Estado.

“La verdad me parece que eso no le aporta nada a Colombia. Yo creo que el fuero del presidente, es el fuero personal del presidente. Yo creo que la política debe tener unos límites. Y es que la vida personal de los gobernantes, por lo menos no son relevantes para el país o tener resultados”, dijo Lizcano en El Debate.