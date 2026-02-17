¿A qué se refería el ministro Antonio Sanguino al decir en vivo que “hay que ponerle pueblito”?: la historia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a la marcha convocada por el Gobierno para este 19 de febrero en todo el país, como medida de rechazo al auto del Consejo de Estado sobre el salario mínimo.

En medio de la entrevista, Sanguino habló del “pueblito”, con motivo de las marchas de sus adeptos, este jueves. “La batalla todavía sigue, hemos ganado una, pero faltan otras. Recuerde que esta es una medida cautelar. Entonces, hay que, al argumento jurídico, ponerle pueblito, ponerle alma, ponerle gente que le diga a los magistrados ‘oiga, pónganse la mano en el corazón y a la racionalidad jurídica’“, exclamó.

“Hay que incorporar conceptos constitucionales y también hay que incorporar realidades que tienen que ver con los ingresos de 10 millones de colombianos, por lo menos, que son las familias, los integrantes de las familias de los trabajadores que se benefician directamente, más los que se benefician por la demanda agregada a 830.000 millones de pesos al mes, de dinero que tienen estos trabajadores para acceder a o a crédito o a nuevos a nuevos productos, bienes que no tienen o a mejorar su alimentación y el consumo de sus familias y satisfacer el consumo de sus familias”, agregó el ministro Sandino.

“Entonces, por esa razón, nosotros mantenemos la convocatoria y ampliamos la convocatoria a que defendamos el salario vital. Debe haber una voz muy fuerte, un grito muy fuerte, un ánimo del pueblo colombiano, del pueblo trabajador este jueves diciendo que el salario vital se defiende en un país que es de los países más desiguales del mundo, el segundo, tercer país más desigual del mundo, y en un país en donde la desigualdad es de las primeras, ocupa los primeros lugares en América Latina”, aseveró.

En el marco de la entrevista que dio sobre el auto del Consejo de Estado sobre el salario mínimo de los colombianos en 2026, el jefe de la cartera laboral no descartó presentar el nuevo decreto del salario mínimo con motivo de estas marchas convocadas.

“Para tranquilidad de los trabajadores, para tranquilidad de los empresarios, el presidente de la República ha decidido, hemos decidido con él y el ministro de Hacienda, mantener el 23,7 %, que ojalá sea el porcentaje que se mantenga en todo el año y ese es un mensaje que también debería considerar muy seriamente el Consejo de Estado que tiene que pronunciarse de fondo sobre 38 demandas de nulidad que han sido presentadas en cabeza de sectores empresariales como Fenalco, que se opusieron al salario vital cuando lo decretó el Gobierno “, dijo Sanguino.

En cuanto a los impactos que ha tenido el nuevo salario mínimo en el costo de vida de los colombianos, el ministro Sanguino respondió: “Tenemos la medición del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) de inflación del mes de enero, que nos indica que no hubo un impacto inflacionario. Estamos observando el comportamiento de las empresas con el Ministerio de Comercio. El registro que tenemos es que el número de empresas activas ha crecido en Colombia de manera significativa, no en enero, sino en el año anterior, y no tenemos todavía mediciones más recientes. Tenemos la de diciembre y estaremos muy atentos a los resultados de las mediciones, tanto del Ministerio del Comercio como el de Hacienda, como el de Trabajo. Incluso, del Ministerio de Salud, porque con el instrumento Pila podemos saber entonces si ha habido disminución de trabajadores formales”, aseveró Sanguino.

Cabe anotar que el auto del Consejo de Estado ordena redefinir una nueva alza, da un plazo de ocho días para hacerlo al Gobierno, pero, mientras tanto, señala que el alza anunciada por el presidente Gustavo Petro se mantiene. “A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.