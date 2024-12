Destapan la verdad detrás de la férrea defensa de Petro al ministro Ricardo Bonilla: “untar a todo el mundo”

En los más recientes audios revelados por SEMANA, Benavides afirmó, en otras cosas, que el ministro Bonilla, a finales de 2023, no solo estaba al tanto de la entrega de “cupos indicativos”, sino que —al parecer— ejercía presión para que los proyectos salieran de Invías.

Exclusivo | SEMANA revela nuevos audios de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla: “Que me diga cuánto se le ha dado a qué comisión (del Congreso) y qué se debe”

“Las malas ideas cuáles son; reformas que no le convienen al país pero que el Gobierno se empeña en pasar, proyectos anti técnicos como ese presupuesto 2024 que menciona María Alejandra Benavides y que hoy repetimos la misma historia con presupuestos desfinanciados, sin claridad, en sus notas técnicas de destinación de los gastos”, agregó Gómez.

“No es excusando lo que se hizo ahora, es que se ha hecho con recurrencia porque hay una disfuncionalidad en las estructura del Estado. Por otro lado, hay unos entes de control con un gigantismo y con exceso de burocracia que parece que las tecnologías de la información no les hubiera llegado. Y al final de cuentas, esta muchacha es la que termina enredada y ella lo sabe. Ella no toma decisiones, ella no dirige. Ella simplemente es un operador que obedece a las decisiones de su jefe”, señaló Cabal.