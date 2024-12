Exasesora de Bonilla asegura que se acordaron beneficios para los presidentes de las comisiones económicas: “Me dijo que se asignaron los cupos”

“Él me dijo eso. Me dijo que se asignaron los cupos, (inaudible) los cupos, pero tenemos un problema en este momento. (Inaudible). No tiene. No los está moviendo porque hubo un cambio y la nueva directora (en referencia a la directora de Invías en ese momento) no quiere. (Inaudible). Él me decía, sí, pero la directora no quiere ceder”, explicó la exasesora en los audios.