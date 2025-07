¿Iván Cepeda va por la Presidencia de la República? Gustavo Bolívar contó lo que estaría esperando el senador

No obstante, en El Debate de Semana , Gustavo Bolívar se refirió a la posibilidad de que el senador Iván Cepeda participe en la consulta popular del Pacto Histórico que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre , en la que escogerá al aspirante único de esa colectividad para competir en las elecciones presidenciales de 2026.

“A Iván, yo mismo le pregunté un día que sí quería ser candidato. Él duda, pero no tiene todavía la certeza. Creo que el presidente [Gustavo Petro] también le ha preguntado. Varios le hemos preguntado y sería muy bienvenido a esta consulta. Yo creo que él tendría muchas posibilidades incluso de ganar ”, dijo Bolívar.

Bolívar también fue enfático en decir que, si “Iván logra que se condene al expresidente Uribe, se va a convertir en un héroe de las personas que no quieren a Uribe” .

Álvaro Uribe asegura que en 20.000 interceptaciones a su teléfono no hay una prueba de que él diera la orden de buscar o comprar testigos

“Los que sabemos un poquito del tema, pues es muy probable. Yo seguí el juicio y los seguí a ellos juiciosamente y hay suficientes pruebas para condenarlo, pero seguramente ellos van a apelar. Ellos tienen no sé cuántos días para apelar, creo que son dos meses para armar una apelación y el caso precluye en octubre; o sea, mientras el tribunal, que sería quien reciba la apelación, no alcanza ni siquiera estudiarlo, ni nombrar ponentes, el caso no va a quedar resuelto lastimosamente por tiempos. Pero así gane, o pierda Uribe, va a haber una apelación”, señaló Bolívar.